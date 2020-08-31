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Mercado Financeiro

Cautela com Orçamento 2021 e exterior empurram Ibovespa para baixo

Esta segunda-feira (31), é o prazo final para que o governo apresente o projeto, que trará as previsões das receitas e despesas da União para o próximo ano

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 14:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 14:18
Movimentação Bolsa de Valores, índice BOVESPA na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Movimentação Bolsa de Valores, índice BOVESPA na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/ Arquivo AG
Neste último dia de agosto, a cautela direciona os negócios na B3, enquanto os investidores aguardam o envio do Orçamento de 2021 ao Congresso Nacional, no momento em que o Brasil tem feito gastos extras para amenizar os impactos da pandemia de covid-19. Esta segunda-feira (31), é o prazo final para que o governo apresente o projeto, que trará as previsões das receitas e despesas da União para o próximo ano. Já na terça, é esperada a oficialização da prorrogação do auxílio emergencial, que pode perdurar até dezembro deste ano, com quatro parcelas de R$ 300, valor defendido pelo presidente Jair Bolsonaro.
Às 10h41, o Ibovespa cedia 1,04%, aos 101.082,07 pontos.
O anúncio do Renda Brasil, programa social que substituirá o Bolsa Família e será a marca social do governo Bolsonaro, no entanto, deve ficar para um segundo momento para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tenha mais tempo para encontrar espaço para acomodar o novo gasto dentro do teto, que limita o avanço das despesas à inflação.
Nem a leve alta das commodities limita a queda na Bolsa no início dos negócios. O petróleo sobe na faixa de 0,30% em Londres e nos EUA, enquanto o minério de ferro teve alta de 0,08%, a US$ 124,47 a tonelada, no porto chinês de Qingdao. Se a queda na B3 for confirmada, o Ibovespa fechará o mês em baixa, pois acumula recuo de 1,86% em agosto, depois de quatro meses seguidos de alta. No horário citado acima, Petrobras PN caía 1,73% e ON cedia 2,08%. Já Vale ON recuava 0,29%.
"Ficará de olho mesmo no Orçamento. Temos de ver o teor do projeto", descreve Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença DTVM. "E ainda tem a prorrogação do auxílio emergencial até final do ano", diz. A dúvida entre analistas é saber de onde o governo conseguirá recursos para sustentar o benefício no momento em que já bastante gastança extra para abrandar os impactos do novo coronavírus.
Na sexta-feira, Guedes, sem citar data nem valor, e afirmou que as decisões de Bolsonaro têm sido no sentido da responsabilidade com as contas públicas e de só realizar investimentos dentro das regras fiscais. O ministro sinalizou crédito entre R$ 100 bilhões e R$ 200 bilhões adicionais a empresas até o fim do ano e disse que a indústria pode esperar câmbio alto, juro baixo e impostos menores para 2021. Reiterou ainda que vai propor a tributação de lucros e dividendos e rebateu que o imposto sobre transações eletrônicas, nos moldes da antiga CPMF, tem o propósito de ampliar a base tributária para desonerar a folha de pagamento.

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A aceleração no ritmo de queda do Ibovespa, que chegou a atingir a máxima aos 102.141,62 pontos, reflete as palavras do vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Richard Clarida. O dirigente disse que não vê taxas de juros negativas como opção de política monetária.
Segundo ele, os benefícios de adoção de controle da curva de juros tendem a ser modestos. Clarida afirmou que o Fed está preparado para usar todas as ferramentas para alcançar seus objetivos e que elevar o juro sem inflação é algo difícil de justificar. Após as palavras, as bolsas em Nova York acentuaram as quedas, com exceção do Nasdaq, que subia 0,33%.
As palavras são ditas após a decisão do Fed, na semana passada, de uma meta de inflação mais flexível nos EUA, permitindo, assim, que as taxas de juros permaneçam baixas mesmo se a inflação ultrapassar os limites.
O investidor ainda acompanha as repercussões da decisão do governo norte-americano em relação ao setor de siderurgia brasileiro. Os EUA reduziram as cotas de importação sem tarifas de aço semiacabado do Brasil. O presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo Lopes, afirmou que a cota cairá de 350 mil para 60 mil toneladas no quarto trimestre deste ano. CSN On cedia 0,98%
Ainda deve analisar o balanço do IRB Brasil Re, que teve prejuízo de R$ 685,1 milhões no segundo trimestre, após lucro de R$ 397,5 milhões observado um ano antes. IRB On tinha queda de 4,40%.

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