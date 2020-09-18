Carlos da Costa: 'Hoje, a decisão é que continuo secretário de Produtividade'

Carlos da Costa disse que fica na Secretaria de Guedes e que tem muita coisa a ser feita: "Meu compromisso é com País" Crédito: Washington Costa/MDIC

O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, negou que esteja de saída do governo e que tenha sido escolhido para a vice-presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A informação foi divulgada pela revista Veja.

"Nunca conversei com ninguém sobre o assunto, alguém falou isso e saiu em todo lugar. Estou na Sepec e tem muita coisa a ser feita. Meu compromisso é com País", afirmou. "Obviamente um dia a gente vai sair do governo. Hoje, a decisão é que continuo secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade", afirmou