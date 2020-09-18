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Ministério da Economia

Carlos da Costa: 'Hoje, a decisão é que continuo secretário de Produtividade'

Secretário de Guedes negou que esteja de saída do governo e que tenha sido escolhido para a vice-presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 21:40
Carlos Da Costa
Carlos da Costa disse que fica na Secretaria de Guedes e que tem muita coisa a ser feita: "Meu compromisso é com País" Crédito: Washington Costa/MDIC
O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, negou que esteja de saída do governo e que tenha sido escolhido para a vice-presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A informação foi divulgada pela revista Veja.
"Nunca conversei com ninguém sobre o assunto, alguém falou isso e saiu em todo lugar. Estou na Sepec e tem muita coisa a ser feita. Meu compromisso é com País", afirmou. "Obviamente um dia a gente vai sair do governo. Hoje, a decisão é que continuo secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade", afirmou
Costa disse que existe um compromisso tácito de que "talvez" o Brasil ficasse com a vice-presidência do BID depois de os Estados Unidos indicarem o presidente da instituição, o que não é usual. O Brasil desejava indicar o presidente, mas foi "atropelado" pelos norte-americanos na corrida e acabou tendo que apoiar o candidato dos EUA. "Me sinto honrado por ser lembrado para posição tão importante, não sei nem se sou qualificado", completou.

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