Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Reunião de Guedes com secretários do Ministério dura quatro horas
Encontro

Reunião de Guedes com secretários do Ministério dura quatro horas

O dia foi de crescentes rumores sobre uma possível saída do secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, após declarações dele terem despertado críticas públicas do presidente

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 09:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 09:20
O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve diagnóstico negativo para a doença
O ministro da Economia, Paulo Guedes, convocou reunião após a polêmica envolvendo o Renda Brasil Crédito: Marcello Casal Jr*/Agência Brasil
Terminou pouco depois das 23h desta quarta-feira (16), a reunião do ministro da Economia, Paulo Guedes, com os secretários especiais da pasta em Brasília. O encontro, que começou às 19h, durou cerca de quatro horas. A reunião presencial foi convocada por Guedes após a polêmica envolvendo o Renda Brasil.
O dia foi de crescentes rumores sobre uma possível saída do secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, após declarações dele terem despertado críticas públicas do presidente Jair Bolsonaro. Waldery defendeu o congelamento de aposentadorias por dois anos e mudanças no seguro-desemprego em prol de economizar recursos e turbinar o novo programa social do governo. Bolsonaro reagiu dizendo que teria de dar "cartão vermelho" a quem propusesse tal medida.
Parte dos secretários optou por driblar a imprensa que aguardava na portaria do ministério e entrou e saiu pela garagem, entre eles Waldery. Outros que escolheram o acesso comum adotaram o silêncio.
A única que falou na saída foi a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Martha Seillier, que desconversou sobre qualquer eventual atrito na equipe. "Foi uma reunião de trabalho normal, reunião interna", disse. "Não tem nenhuma novidade", reforçou. Segundo ela, o ministro pretende retomar parte das reuniões presenciais na pasta.

Veja Também

Guedes aguarda pedido de demissão de secretário que desagradou Bolsonaro

Após Bolsonaro enterrar Renda Brasil, Guedes prioriza nova CPMF

Guedes diz que 'cartão vermelho' de Bolsonaro não foi para ele

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados