Reunião de Guedes com secretários do Ministério dura quatro horas

Parte dos secretários optou por driblar a imprensa que aguardava na portaria do ministério e entrou e saiu pela garagem, entre eles Waldery. Outros que escolheram o acesso comum adotaram o silêncio.

A única que falou na saída foi a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Martha Seillier, que desconversou sobre qualquer eventual atrito na equipe. "Foi uma reunião de trabalho normal, reunião interna", disse. "Não tem nenhuma novidade", reforçou. Segundo ela, o ministro pretende retomar parte das reuniões presenciais na pasta.