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Enquanto busca emprego

Capixaba é convidado para preparar bacalhau na Ana Maria Braga

Bruno Coutinho está desempregado há um ano e busca uma oportunidade na capital paulista, em mutirão que oferece 6 mil vagas de emprego

Publicado em 26 de Março de 2019 às 18:03

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

26 mar 2019 às 18:03
Capixaba Bruno Coutinho, à procura de emprego em São Paulo, recebe convite para realização do sonho de cozinhar no programa da Ana Maria Braga Crédito: TV Globo
A história de um cozinheiro capixaba, primeiro em uma fila quilométrica em mutirão de emprego que vem reunindo milhares de pessoas no Centro de São Paulo, chamou a atenção. É que Bruno Coutinho, natural de Vitória, que estava desempregado, revelou, em entrevista ao vivo transmitida na edição desta terça-feira (26) do programa "Mais Você", que tem dois grandes sonhos: o primeiro deles é de se tornar jornalista, e o outro, a um passo da concretização, é a vontade de cozinhar no programa de televisão apresentado por Ana Maria Braga.
> Capixaba é primeiro em fila quilométrica para conseguir emprego em SP
"Meu forte é a culinária portuguesa, já morei em Portugal por uns anos e tenho bastante experiência", disse ele. Com esta declaração, a apresentadora Ana Maria Braga e o Louro José já se anteciparam em realizar o convite: "Acho que vou convidar o Bruno para cozinhar aqui pra gente", brincou Ana Maria. 
Até o final da edição do programa, Bruno entrou novamente ao vivo, diretamente do mutirão no Vale do Anhangabaú, e topou o desafio: irá cozinhar um Bacalhau Capixaba diretamente para a atração da televisão. O capixaba prometeu que a receita é única, tendo sido criada por ele, sem dar detalhes.
> 173 mil vagas em fevereiro, melhor resultado para o mês desde 2014
Bruno Coutinho está desempregado há um ano e busca uma oportunidade na capital paulista. Foi surpreendido por uma equipe de reportagem da Rede Globo e contou um pouco do que tem vivido. Para a alegria dele, acabou, ao vivo, sendo direcionado ao programa da ídola, Ana Maria.
Bruno diz que tem estado otimista e que acredita que sairá empregado do mutirão que reúne 30 empresas e oferece 6 mil vagas de emprego. Até o momento, ele tem se sustentado com "bicos". 
Capixaba Bruno Coutinho, à procura de emprego em São Paulo, recebe convite para realização do sonho de cozinhar no programa da Ana Maria Braga Crédito: TV Globo

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