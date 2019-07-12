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Previdência

Câmara reabre votação com possibilidade de abrandar proposta

O plenário da Câmara dos Deputados retomou às 17h27 desta quinta-feira (11) a votação da reforma da Previdência

Publicado em 

11 jul 2019 às 22:17

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 22:17

Câmara reabre votação da Previdência, com possibilidade de abrandar proposta Crédito: Gabriela Bilo | Agência Estado
O plenário da Câmara dos Deputados retomou às 17h27 desta quinta-feira (11) a votação da reforma da Previdência. O texto-base foi aprovado na véspera por 379 votos, 71 a mais do que o mínimo necessário.
Nesta quinta, a Casa vai analisar os chamados destaques, que são propostas dos parlamentares de alterar pontos específicos do texto. Há forte pressão para que sejam abrandadas regras para mulheres, policiais, professores e beneficiários de pensão por morte.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), diz pretender concluir a análise dos destaques nesta quinta e, na sexta (12), votar a proposta em segundo turno, último ponto da tramitação na Casa.
Após isso, a reforma segue para o Senado, que deve se debruçar sobre ela a partir de agosto, na volta do recesso parlamentar. Os defensores da proposta têm a expectativa de que até setembro ela esteja completamente aprovada pelo Congresso, indo à promulgação.
Em meio às discussões de mérito da medida, siglas do centrão também pressionam o governo a dar garantias de que serão liberadas as verbas prometidas aos parlamentares em troca de apoio.

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