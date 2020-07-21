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Em votação simbólica

Câmara aprova projeto que suspende pagamento do Minha Casa, Minha Vida

O faixa 1 é destinado a famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.800. Nesse segmento, o governo subsidia 90% do valor do imóvel e as famílias, 10%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 08:13

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 08:13

Data: 17/07/2018 - Imóveis do Minha Casa, Minha Vida quase prontos deixam de ser entregues no ES. Residencial Mata do Cacau em Linhares - Editoria: Cidades - FOTO: SECUNDO REZENDE/ZOOM FILMES - GZ
Imóveis do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Mata do Cacau em Linhares Crédito: Secundo Rezende/Zoom Filmes
Os deputados aprovaram nesta segunda-feira (20) projeto que suspende o pagamento das prestações do faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida, em decorrência da crise sanitária gerada pelo novo coronavírus.
O faixa 1 é destinado a famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.800. Nesse segmento, o governo subsidia 90% do valor do imóvel e as famílias, 10%. Se pagarem as prestações até o final, ficam com o imóvel.
O texto foi aprovado em votação simbólica. Agora, segue ao Senado.
Segundo o texto, os beneficiários do faixa 1 do programa habitacional poderão interromper o pagamento das prestações por 180 dias, contados a partir da publicação da lei. Os contratos serão prorrogados por 180 dias para poder absorver as parcelas suspensas.

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Como funciona o programa Minha Casa Minha Vida

O Tesouro vai aportará R$ 215,4 milhões ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que fornece os recursos para o programa.
Conforme o projeto, o vencimento da parcela anual da participação financeira das famílias beneficiárias do Minha Casa, Minha Vida fica fixado em dezembro de 2020.
O projeto, relatado pelo deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ), só contempla a faixa 1 do programa habitacional.
"No que se refere aos beneficiários dos segmentos Faixa 1,5, 2 e 3, entendemos que as medidas já adotadas pela CEF [Caixa Econômica Federal] se mostram plenamente adequadas, o que se evidencia pelo alto índice de adesão das famílias beneficiárias. Desse modo, não julgamos necessário tratar desse segmento nesta oportunidade", afirma.
A decisão do Congresso ocorre depois de decisões da Justiça Federal que suspenderam a cobrança de parcelas mensais dos beneficiários do faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, no período de três meses, no Estado de São Paulo. A informação foi antecipada pela colunista Mônica Bergamo.

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