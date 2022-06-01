Câmara aprova MP que autoriza venda direta de etanol para postos

Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1°) uma medida provisória (MP) que autoriza a venda direta de etanol de produtores para postos de gasolina. O texto estende a medida às cooperativas.

A Câmara não fez alterações no texto enviado pelo governo federal, sendo aprovado por 353 votos favoráveis e 2 votos contrários. Ele passará por análise do Senado.

Etanol polui menos que gasolina, mas cadeia produtiva não é eficiente Crédito: freepik

O agente produtor, a empresa comercializadora e o importador de etanol hidratado combustível ficam autorizados a comercializá-lo com o agente distribuidor, o revendedor varejista de combustíveis, o transportador e o mercado externo. Já a cooperativa fica equiparada a agente produtor, embora tenha regras quanto à tributação.

Na visão do governo, a venda direta é importante para remover elos da cadeia, reduzindo os custos e gerando potencial de baixar os preços ao consumidor final.

O Executivo já tinha tomado a iniciativa de autorizar a venda direta de etanol de produtores para postos de gasolina. por meio de MP, mas a proposta foi modificada pelo Congresso e acabou sendo alvo de vetos do presidente Jair Bolsonaro (PL).