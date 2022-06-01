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Combustíveis

Câmara aprova MP que autoriza venda direta de etanol para postos

Na visão do governo, a venda direta é importante para remover elos da cadeia, reduzindo os custos e gerando potencial de baixar os preços ao consumidor final

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 20:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2022 às 20:30
Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1°) uma medida provisória (MP) que autoriza a venda direta de etanol de produtores para postos de gasolina. O texto estende a medida às cooperativas.
A Câmara não fez alterações no texto enviado pelo governo federal, sendo aprovado por 353 votos favoráveis e 2 votos contrários. Ele passará por análise do Senado.
Etanol polui menos que gasolina, mas cadeia produtiva não é eficiente
Etanol polui menos que gasolina, mas cadeia produtiva não é eficiente Crédito: freepik
O agente produtor, a empresa comercializadora e o importador de etanol hidratado combustível ficam autorizados a comercializá-lo com o agente distribuidor, o revendedor varejista de combustíveis, o transportador e o mercado externo. Já a cooperativa fica equiparada a agente produtor, embora tenha regras quanto à tributação.
Na visão do governo, a venda direta é importante para remover elos da cadeia, reduzindo os custos e gerando potencial de baixar os preços ao consumidor final.
O Executivo já tinha tomado a iniciativa de autorizar a venda direta de etanol de produtores para postos de gasolina. por meio de MP, mas a proposta foi modificada pelo Congresso e acabou sendo alvo de vetos do presidente Jair Bolsonaro (PL).
A MP 1.063/2021 (de agosto do ano passado) previa a venda direta dos produtores para os postos, mas os parlamentares alteraram um trecho para estender a medida às cooperativas - que já tinham direito à redução de PIS/Cofins em suas operações. O Congresso aprovou o texto em dezembro.

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