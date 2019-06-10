Calculadora da desigualdade mostra quem é rico ou pobre no ES

Crédito: Arabson

Em qualquer lugar do mundo, existem pessoas ricas e pobres. E você, a qual grupo pertence? O seu salário é a chave para essa resposta. Ele vai mostrar se você ganha pouco ou muito em relação aos outros trabalhadores formais do Espírito Santo.

Calculadora da Desigualdade, criada pelo Como você vai descobrir? Por meio da, criada pelo G.Dados , em parceria com a equipe de Tecnologia da Informação da Rede Gazeta, para a série de reportagens "Renda bruta"

A ferramenta funciona assim: você insere o valor do seu salário bruto mensal (renda antes de descontar os impostos) e o sistema compara os seus vencimentos. Faça o teste e descubra o seu lugar na pirâmide salarial capixaba.

O infográfico usa dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) , da Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, para traçar o perfil da população assalariada. Na análise não entram os trabalhadores informais. Somente aqueles que atuam de carteira assinada ou que são funcionários de algum órgão público.

Se a calculadora deixou dúvidas ou se você quer compreender melhor as desigualdades salariais do Espírito Santo, confira outros conteúdos da série "Renda bruta":

Ponto Belo Crédito: Benardo Coutinho

O QUE É O G.DADOS?

ENTENDA O NOSSO TRABALHO

Por que fizemos esta reportagem?

A intenção da reportagem foi conhecer a realidade salarial do Espírito Santo e identificar as desigualdades e o motivo das remunerações serem tão baixas no Estado.

Como apuramos as informações?

Todo o ano as empresas privadas, públicas, órgãos do Executivo, Judiciário, Legislativo de todas as esferas (federal, municipal e estadual) precisam enviar à Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, a Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Nós pegamos os microdados (menor fração de um dado coletado em uma pesquisa que retrata cada trabalhador). A reportagem foi construída a partir da análise dessas informações.

O que fizemos para garantir o equilíbrio?

Além de usar os dados para comprovar um cenário, a reportagem procurou especialistas em mercado de trabalho que apontou os motivos para a existência da desigualdade de renda.

PARTICIPARAM DESTE TRABALHO

Coleta de dados: Bruno Bastos Stoll, da TI da Rede Gazeta

Análise de dados: Mikaella Campos e Bruno Bastos Stoll

Infografia: Marcelo Franco, Mikaella Campos e Genildo

Ilustração: Arabson

Calculadora: Bruno Bastos Stoll

Fotografia e vídeos: Ricardo Medeiros, Fernando Madeira, Bernardo Coutinho, Mikaella Campos e João Paulo Rocetti

Edição de vídeo: Mariana Martinez (estagiária)

Diagramação: Alessandra Leite

Edição: Joyce Meriguetti, Vitor Ferri e Aglisson Lopes