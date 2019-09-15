Caixa soma 12 milhões de transações no 1º sábado de saques do FGTS

Agências da Caixa Econômica funcionaram neste sábado (14) para saque do FGTS Crédito: Ricardo Medeiros

A Caixa Econômica Federal registrou cerca de 12 milhões de transações no primeiro sábado após a liberação do pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O número, que considera os canais de atendimento da instituição, incluindo lotéricas, autoatendimento e telesserviço é 80% maior que o registrado em sábados comuns, conforme o banco estatal.

A maior parte das transações, mais de 8,4 milhões, foram feitas no internet banking e nos canais 'mobile'. Na sequência, vieram os caixas eletrônicos (ATM, na sigla em inglês), com pouco mais de 1 milhão de registros.

A Caixa ainda não contabilizou, contudo, o atendimento nas agências, que abriram neste sábado pela primeira vez para o pagamento do saque imediato do FGTS. A rede física esteve aberta das 9 horas às 15 horas para atender trabalhadores interessados em retirarem seus recursos ou esclarecerem dúvidas.

Nesta sexta (13), o banco público creditou R$ 4,97 bilhões nas contas de mais de 12 milhões trabalhadores com conta na instituição e, por isso, não precisarão solicitar os saques. Nesta primeira etapa, serão atendidos os nascidos entre janeiro e abril que têm poupança ou registraram opção por crédito em conta corrente na Caixa e têm dúvidas sobre o tema.