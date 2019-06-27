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Dinheiro

Caixa sobe limite de saque em lotéricas de R$ 1.500 para R$ 2.000

O aumento do limite entrou em vigor na quarta-feira (26) e não tem relação com o pagamento de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo e Serviço) nem com o seguro-desemprego

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 20:40

Publicado em 

27 jun 2019 às 20:40
Caixa sobe limite de saque em lotéricas de R$ 1.500 para R$ 2.000 Crédito: José Cruz/Agência Brasil | Arquivo
A Caixa Econômica Federal aumentou o valor máximo para saques nas casas lotéricas a clientes Caixa e do Banco do Nordeste.
O aumento do limite de R$ 1.500 para R$ 2.000 entrou em vigor na quarta-feira (26) e não tem relação com o pagamento de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo e Serviço) nem com o seguro-desemprego.
Esses dois pagamentos têm limites próprios de saque e não foram alterados. Pagamentos do FGTS podem ser feitos em valores de até R$ 3.000, enquanto o seguro-desemprego pode ser sacado integralmente.
Para o cliente Caixa ou do Banco do Nordeste fazer o saque é preciso levar o cartão do banco e um documento com foto, como RG ou CNH.
A medida do banco faz parte de um pacote de mudanças nas casas lotéricas. Além do aumento do limite de saque, a Caixa criou nova remuneração para negócios e uma linha de crédito exclusiva para lotéricos.
O banco também planeja implementar ações como aceitação de cartão de débito e crédito nas casas lotéricas.

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