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Menor do mercado

Caixa reduz piso de juros do crédito imobiliário de 7,50% para 6,75

Esta é a segunda queda nos juros para essa modalidade de crédito neste mês. No valor máximo, percentual é de 8,5%

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 16:08
Casa própria, imóveis Crédito: Shutterstock
Caixa Econômica Federal anunciou mais uma redução nos juros cobrados em financiamentos imobiliários.
A menor taxa de juros cobrada pela Caixa passará agora de 7,50% mais a Taxa Referencial (TR) para 6,75% mais TR. A maior taxa vai de 9,50% mais TR para 8,50% mais TR. A Taxa Referencial foi criada em 1991 e é usada como um fator de correção monetária de empréstimos, do FGTS e de investimentos. Hoje, a TR está zerada.
Segundo o banco, as novas taxas passam a valer em 6 de novembro. O corte de juros valerá para créditos com saldo devedor atualizado pela TR no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).
Essa é a segunda redução de juros anunciada pela Caixa em menos de um mês. No dia 8 de outubro, o banco já havia cortado em até 1 ponto porcentual as taxas para financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.

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