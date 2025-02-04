Caixa postal do Gov.br começa a funcionar para 164 milhões; veja como acessar

SÃO PAULO - A partir desta terça-feira (4), todos os usuários do Gov.br terão uma caixa postal individual, desenvolvida pelo MGI Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), para receber informações personalizadas e oficiais do governo federal. O objetivo da medida é reduzir riscos de fraudes.

As primeiras mensagens serão enviadas para os aprovados no CNU (Concurso Público Nacional Unificado), que teve o resultado divulgado nesta terça. Segundo o MGI, cerca de 4.000 candidatos para cargos de ensino médio e para os de nível superior que serão convocados para os cursos de formação receberão a notificação pelo Gov.br .

Portal Gov.br Crédito: Reprodução

O plano do governo federal é que a caixa postal sirva no futuro para o envio de informações sobre vacinação e etapas da concessão de benefícios como o Bolsa Família ou BPC. Além disso, também poderão ser encaminhadas mensagens sobre inscrição no Enem ou no Sisu, afirma o ministério.

O secretário de governo digital do MGI, Rogério Mascarenhas, orienta a população a acessar sua caixa postal com frequência "para não perder nenhuma informação do seu próprio interesse ou mesmo perder o acesso a algum serviço público ou benefício".

Como acessar

A nova caixa postal é gratuita e será automaticamente criada dentro da área pessoal de todas as pessoas que já se cadastraram no Gov.br. A ferramenta poderá ser acessada diretamente pelo usuário no seu app ou pelo site.

Porém apenas os usuários nível prata e ouro da plataforma poderão acessá-la por meio do aplicativo. Pelo aplicativo será possível permitir receber notificação tipo push no celular ou tablet.

A ferramenta foi desenvolvida em parceria com o Serpro e inspirada nas experiências de outros países que desenvolveram soluções integradas para se comunicar com seus cidadãos, como a Dinamarca, a Holanda e o Uruguai. No Brasil, o Gov.br tem cerca de 164 milhões de usuários e possibilita acesso a 4.500 serviços digitais.

Saiba como criar a conta

A conta pode ser criada por computador, tablet ou celular. No computador, basta acessar o site do sistema e seguir o passo a passo. É preciso informar número do CPF e data de nascimento, entre outros dados.

No celular ou tablet, o cidadão deve baixar o aplicativo nas lojas Play Store (para Android) ou App Store (iOS), sendo que o desenvolvedor é Serviços e Informações do Brasil, e criar a sua conta. Neste caso, é mais fácil conseguir nível prata ou ouro porque, como há acesso à câmera, o contribuinte consegue provar com mais facilidade sua identidade.

Quem já tem conta precisa checar o perfil atual para saber se é necessário fazer a elevação para nível prata ou ouro. Tanto a inscrição quanto a mudança de selo podem ser feitas pelo computador, mas a recomendação é fazer pelo app.

Passo a passo para criar senha

Acesse o site gov.br/governodigital Na tela inicial, vá na foto maior, onde se lê "Saiba tudo sobre a conta Gov.br" Depois clique em "Criar sua conta gov.br" Na página seguinte, informe o CPF e clique em "Continuar" Para quem não tem conta, o sistema irá indicar a opção de criar uma. Clique sobre ela A conta ouro é criada para quem tem CNH digital ou biometria facial no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Quem não tem CNH digital ou biometria no TSE terá conta prata, que deverá ser criada por meio dos bancos credenciados, no aplicativo do banco O cidadão que não conseguir criar a conta Gov.br prata ou ouro responderá a um questionário e terá selo bronze O selo bronze não dá acesso à declaração do IR pelo Meu Imposto de Renda e a outros serviços

Como conseguir nível prata

Uma conta de nível prata é conseguida a partir do reconhecimento facial para conferência da foto com a da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Também é possível ter uma conta desse nível a partir da validação de seus dados em um dos 14 bancos credenciados pelo Gov.br.

Ao entrar na conta gov.br, vá em "Autorização de uso de dados pessoais" e em "Autorizar"

No quadro azul, acima, clique em "Aumentar nível da conta"

Para tornar sua conta prata, escolha uma das opções que o aplicativo oferece; se tiver cadastro no Denatran, use a biometria facial; se for servidor, use dados do Sigepe

A validação também pode ser feita por meio do cadastro no seu banco na internet

Vá onde se lê "Cadastro via internet banking" e escolha o seu banco

Os próximos passos dependerão de cada instituição financeira; é possível conseguir a validação pelo Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Santander, Agibank, Itaú, Sicredi, Mercantil do Brasil, PicPay/Original ou Nubank

Como conseguir nível ouro

Para ter uma conta ouro, que permite acesso a qualquer serviço público digital e garante mais segurança aos usuários, é preciso fazer o reconhecimento facial com base nos dados da Justiça Eleitoral ou pelo QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou, ainda, a partir de um Certificado Digital compatível com a ICP-Brasil. Em caso de dúvidas sobre a sua conta Gov.br, acesse www.gov.br/conta.