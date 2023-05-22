Caixa lança pacote de vantagens a aposentados e pensionistas do INSS

BRASÍLIA - A Caixa Econômica Federal (CEF) confirmou nesta segunda-feira (22) o lançamento de um pacote de vantagens em produtos e serviços para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Estão entre as novidades condições especiais em cartões de crédito, seguros e também na conta corrente do banco.
O pacote é relacionado à carteira virtual Meu INSS+, lançada pelo Ministério da Previdência nesta segunda (22) e que também servirá para comprovar a identidade dos beneficiários, segundo a pasta.
Segundo a Caixa, as vantagens incluirão descontos de até 75% nas compras em farmácias, preços mais baixos em consultas, exames, orientação nutricional e assistência residencial.
Estão incluídos um cartão de crédito com a bandeira Elo, controlada pelo banco em parceria com Bradesco e Banco do Brasil, além do cartão de débito Elo, duas linhas de seguros e a conta corrente, além do programa de pontuação Dotz.
Nos cartões Elo, serão concedidos os descontos em farmácias, e de até 50% em ingressos de cinema e pipoca, entre outros. O Cartão Sim Elo terá cinco benefícios adicionais, ligados a seguros e ao Clube Elo Mania. Na plataforma Elo Flex, haverá ainda acesso a outros benefícios.
No Dotz, que permite o acúmulo de pontos a partir de compras em determinadas lojas físicas e virtuais, haverá uma promoção ao longo dos próximos 30 dias em que beneficiários do INSS que tenham cartão de crédito da Caixa receberão 100% de bônus nos pontos resgatados em transferências para a Dotz. O limite é de 10.000 pontos.
Além disso, o banco público oferecerá um seguro de vida sênior, com descontos em consultas, exames e farmácias, e o residencial fácil, com coberturas contra incêndio, roubo, despesas de aluguel e assistências.
Já na conta corrente, o banco dará isenção da cesta de serviços por três meses para aposentados e pensionistas que tenham ou queiram abrir contas na Caixa. Também será possível converter o valor em crédito para celular. A adesão pode ser feita nas agências ou na internet.
Como emitir a carteira do beneficiário
- Acesse o aplicativo Meu INSS;
- Na página inicial do aplicativo, clique no item ‘carteira do beneficiário’;
- Selecione uma foto para a carteira do beneficiário;
- Clique no quadrado informando que está ‘ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code’; em seguida, clique em ‘continuar';
- Pronto, estará disponível a carteira do beneficiário.