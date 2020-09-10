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Feirão dos endividados

Caixa faz mutirão e dá descontos de até 90% em dívida atrasada

Maior redução, que pode pegar valor principal da conta, é aplicada nos pagamentos à vista. Consumidor pode negociar quitação dos débitos por canais digitais

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 12:24
Fila na Caixa Econômica em Campo Grande
Movimento em frente à Caixa Econômica de Campo Grande no início da pandemia Crédito: Fernando Madeira
Caixa lançou nesta quarta-feira (9) a campanha Você no Azul para renegociação de dívidas de contratos em atraso. A ação, que será realizada até 31 de dezembro 2020, oferece condições especiais a clientes do banco para pagamento de dívidas em atraso e beneficia pessoas físicas e empresas.
A Você no Azul abrange 3 milhões de pessoas físicas e 359 mil empresas, sendo que mais da metade dos clientes possuem dívidas de até R$ 3 mil. O público alvo é composto por consumidores que estejam com dívidas vencidas no montante entre R$ 50 e R$ 5 milhões.
As condições variam conforme a modalidade de crédito contratada e o período de atraso. Os descontos para pagamento à vista podem chegar até a 90% do valor da dívida.

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Aqueles que renegociarem seus contratos contam com o benefício da retirada do nome dos cadastros restritivos externos. A campanha traz um alívio para os clientes que estão com dificuldade de pagamento, ressalta o presidente do banco, Pedro Guimarães. A Caixa mais uma vez reafirma o seu papel de ser o banco de todos os brasileiros e está perto de seus clientes, principalmente nos momentos difíceis, completa.

CANAIS DE ATENDIMENTO

Para renegociar a dívida não é preciso nem sair de casa. O cliente pode renegociar seu contrato pelo WhatsApp no número 0800 726 0104, opção 3; pelo telefone no número 0800 726 8068, opção 8, ou pelo site http://www.caixa.gov.br/negociar.
Além disso, uma novidade da campanha é que, além de poder contar com toda a rede de agências do banco, os clientes também encontram os benefícios da campanha Você no Azul nas unidades lotéricas para valores até R$ 2 mil. Basta informar o CPF para pagar a dívida.
Quem preferir, pode solicitar atendimento pelas redes sociais do banco. As condições estão disponíveis também pelo Twitter (twitter.com/caixa) e pelo Messenger do Facebook (facebook.com/caixa).

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CALENDÁRIO DE ATENDIMENTO PELO CAMINHÃO

A Caixa também tem circulado pelo país com um caminhão para atender os clientes. 
15 a 18/09 - Governador Valadares (MG) e São Luís (MA)
21 a 25/09 - Montes Claros (MG) e Belém (PA)
5 a 9/10 - Pelotas (RS), Vitória (ES), Araçatuba (SP), Teresina (PI) e Palmas (TO)
13 a 16/10 - Porto Alegre (RS), Campos dos Goytacazes (RJ), São José do Rio Preto (SP), Natal (RN) e Brasília (DF)

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