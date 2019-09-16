Caixa credita quase R$ 5 bi para pagamento do saque imediato do FGTS

A Caixa informou nesta segunda-feira (16) que houve um aumento de 85% nas transações na comparação entre os três primeiros dias para o pagamento do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na comparação com a mesma movimentação em agosto. Em agosto, no período considerando o "10° dia útil, e o sábado e domingo subsequente" foram registradas 37,3 milhões de transações e em setembro foram 68,9 milhões.
"As transações incluem Atendimento FGTS nas agências, atendimento nos guichês de caixas, transações em autoatendimento, Banco 24h, lotéricas, internet banking/mobile, correspondentes Caixa Aqui e atendimento Telesserviço", informou a Caixa.
De acordo com o banco, para o pagamento do saque imediato do FGTS foram creditados R$ 4,97 bilhões nas contas de mais de 12 milhões de trabalhadores. Para atender o público, as agências tiveram o horário estendido nesta segunda-feira. Procedimento que será repetido na terça-feira (17).
Assim, as agências, que normalmente abrem às 11h, vão iniciar o atendimento às 9h. Já as que abrem às 10h começarão os trabalhos às 8h e as que abrem às 9h atenderão a partir das 8h e terão uma hora a mais ao final do expediente. No caso de agências que abrem às 8h, serão duas horas a mais ao final do expediente normal.
A Caixa começou a fazer o depósito automático para quem tem conta poupança, seguindo calendário do mês de nascimento. Os próximos a ter acesso ao saque são os nascidos em maio, junho, julho e agosto, no dia 27 de setembro. Em seguida, no dia 9 de outubro, será a vez de os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Os clientes da Caixa que têm conta corrente podem fazer o pedido de crédito por meio dos canais de atendimento.
Segundo o banco, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança. Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais disponibilizados pela Caixa.
Além das agências bancárias, a Caixa disponibiliza os seguintes canais de atendimento: o aplicativo do FGTS, a página na internet, o Internet Banking Caixa e o telefone 0800 724 2019.
Para aqueles que não têm conta poupança na Caixa, aberta até o dia 24 de julho de 2019, ou conta-corrente, o calendário começa no dia 18 de outubro, para os nascidos em janeiro, e vai até 6 de março de 2020, para os nascidos em dezembro.
RECOMENDAÇÕES
A Caixa também tem alertado as pessoas contra possíveis golpes. Entre as dicas de segurança estão: evitar fornecer a senha ou número do Cartão Cidadão, pois golpistas procuram entrar em contato com os clientes se passando por empregados das centrais de cartões ou do banco, para obter informações e, assim, aplicar golpes. Também não acessar links em nome da Caixa, pois o banco não envia links por e-mail, SMS ou WhatsApp. “Se você receber mensagens desse tipo, desconfie”.