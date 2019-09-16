Caixa credita quase R$ 5 bi para pagamento do saque imediato do FGTS

Caixa econômica Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A Caixa informou nesta segunda-feira (16) que houve um aumento de 85% nas transações na comparação entre os três primeiros dias para o pagamento do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na comparação com a mesma movimentação em agosto. Em agosto, no período considerando o "10° dia útil, e o sábado e domingo subsequente" foram registradas 37,3 milhões de transações e em setembro foram 68,9 milhões.

"As transações incluem Atendimento FGTS nas agências, atendimento nos guichês de caixas, transações em autoatendimento, Banco 24h, lotéricas, internet banking/mobile, correspondentes Caixa Aqui e atendimento Telesserviço", informou a Caixa.

De acordo com o banco, para o pagamento do saque imediato do FGTS foram creditados R$ 4,97 bilhões nas contas de mais de 12 milhões de trabalhadores. Para atender o público, as agências tiveram o horário estendido nesta segunda-feira. Procedimento que será repetido na terça-feira (17).

Assim, as agências, que normalmente abrem às 11h, vão iniciar o atendimento às 9h. Já as que abrem às 10h começarão os trabalhos às 8h e as que abrem às 9h atenderão a partir das 8h e terão uma hora a mais ao final do expediente. No caso de agências que abrem às 8h, serão duas horas a mais ao final do expediente normal.

A Caixa começou a fazer o depósito automático para quem tem conta poupança, seguindo calendário do mês de nascimento. Os próximos a ter acesso ao saque são os nascidos em maio, junho, julho e agosto, no dia 27 de setembro. Em seguida, no dia 9 de outubro, será a vez de os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Os clientes da Caixa que têm conta corrente podem fazer o pedido de crédito por meio dos canais de atendimento.

Segundo o banco, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança. Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais disponibilizados pela Caixa.

Além das agências bancárias, a Caixa disponibiliza os seguintes canais de atendimento: o aplicativo do FGTS, a página na internet, o Internet Banking Caixa e o telefone 0800 724 2019.

Para aqueles que não têm conta poupança na Caixa, aberta até o dia 24 de julho de 2019, ou conta-corrente, o calendário começa no dia 18 de outubro, para os nascidos em janeiro, e vai até 6 de março de 2020, para os nascidos em dezembro.

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