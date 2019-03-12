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Mudanças no ES

Caixa aumenta valor de imóveis financiados pelo Minha Casa Minha Vida

Mudanças valem para municípios de até 50 mil habitantes. Limite subiu para R$ 140 mil no ES

Publicado em 12 de Março de 2019 às 13:37

Publicado em 

12 mar 2019 às 13:37
Imóveis do programa habitacional: famílias vão ter acesso a mais financiamentos Crédito: Marcelo Prest
As famílias de baixa renda de cidades de até 50 mil habitantes vão ter acesso a mais financiamentos de imóveis do Minha Casa Minha Vida (MCMV). O banco aumentou o valor de imóveis financiados para as faixas 2 e 3 do programa habitacional. Paralelamente, a instituição elevou o valor do subsídio para a faixa 2 em cidades de até 20 mil habitantes.
O teto de imóveis para as faixas 2 e 3 do MCMV foi ampliado. Para as cidades de 20 mil a 50 mil habitantes, o valor máximo do imóvel a ser financiado passou de R$ 110 mil para R$ 145 mil no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo; de R$ 105 mil para R$ 140 mil no Sul, no Espírito Santo e em Minas Gerais; de R$ 105 mil para R$ 135 mil em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; e de R$ 100 mil para R$ 130 mil no Norte e no Nordeste.
Nas cidades com menos de 20 mil habitantes, o teto do financiamento passou de R$ 95 mil em todas as regiões para os mesmos valores (escalonados por regiões) dos municípios com até 50 mil moradores.
O banco também aumentou o valor do subsídio para financiamentos da faixa 2 em cidades de até 20 mil habitantes. O subsídio passou de R$ 10.545 para R$ 11,6 mil para os mutuários com renda familiar bruta de até R$ 1,8 mil.
Para as cidades de 20 mil a 50 mil habitantes, o valor do subsídio na faixa 2 não mudou, podendo chegar a R$ 29 mil, dependendo da região do imóvel. Os subsídios para a faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida também não sofreram alteração, com valor máximo de R$ 47,5 mil para famílias que ganhem até R$ 1,2 mil. As informações são da Agência Brasil.
As novas regras foram publicadas em instrução normativa do Ministério do Desenvolvimento Regional. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que as novas condições permitirão ao banco consumir todo o orçamento disponível para este ano no financiamento de moradias para a população de baixa renda.
“Com essas novas condições, a Caixa está com capacidade plena para atender a demanda por moradia no mercado imobiliário e aplicar todo o orçamento disponível para 2019, promovendo o aquecimento da economia, gerando empregos e rendas, além de contribuir para a redução do déficit habitacional do país”, destacou o banco no comunicado.
Saiba mais
Faixa 2
Valor dos imóveis para cidades até 50 mil habitantes
Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo: Passou de R$ 110 mil para R$ 145 mil.
Região Sul do país, no Espírito Santo e em Minas Gerais: Passou de R$ 105 mil para R$ 140 mil.
Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul: Passou de R$ 105 mil para R$ 135 mil.
Regiões Norte e Nordeste: Passou de R$ 100 mil para R$ 130 mil.
Subsídios
Cidades até 20 mil habitantes: Passou de R$ 10.545 para R$ 11,6 mil para famílias com renda de até R$ 1,8 mil.
Cidades de 20 mil a 50 mil habitantes: Permanece em R$ 29 mil.

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