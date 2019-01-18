Caixa afirma que problema com transferências está resolvido

Correntistas da Caixa Econômica Federal reclamaram nesta sexta-feira (18) de valores que teriam desaparecido das contas. Muitos relatos apareceram em redes sociais, como o Twitter, dando conta da diminuição do saldo.
No Twitter, correntistas relatavam o desaparecimento de quantias em suas contas correntes. O problema estava relacionado ao processamento de Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED).
A Caixa afirmou por meio de nota que o problema já foi resolvido.“Alguns créditos em conta via TED foram processados com atraso, e já estão regularizados, sem prejuízo dos clientes”.