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Após reclamações

Caixa afirma que problema com transferências está resolvido

No Twitter, correntistas relatavam o desaparecimento de quantias nas contas correntes

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 19:54

Publicado em 

18 jan 2019 às 19:54
Clientes da Caixa relatam sumiço de dinheiro transferido de outros bancos Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Correntistas da Caixa Econômica Federal reclamaram nesta sexta-feira (18) de valores que teriam desaparecido das contas. Muitos relatos apareceram em redes sociais, como o Twitter, dando conta da diminuição do saldo.
No Twitter, correntistas relatavam o desaparecimento de quantias em suas contas correntes. O problema estava relacionado ao processamento de Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED).
A Caixa afirmou por meio de nota que o problema já foi resolvido.“Alguns créditos em conta via TED foram processados com atraso, e já estão regularizados, sem prejuízo dos clientes”.
> Clientes da Caixa relatam sumiço de dinheiro transferido

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