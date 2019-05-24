Caged: Brasil cria 129,6 mil vagas formais, melhor resultado desde 2013

O Brasil criou, em abril, 129,6 mil vagas formais de emprego, o melhor resultado para o mês desde 2013, mostram os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta sexta-feira (24) pelo Ministério da Economia.
Em abril de 2013, foram criadas 196.913 vagas.
O dado positivo ocorre depois de, em março, o país ter fechado 43 mil vagas, no pior resultado para o mês desde 2017.
Em abril de 2018, haviam sido criadas 115.898 vagas. No ano, o acumulado está em 313.835 vagas, um aumento de 0,82% em relação ao mesmo quadrimestre de 2018. Já nos últimos 12 meses, são 477.896 postos criados, alta de 1,25%.
No mês passado, foram abertas 1,374 milhão de vagas, ante 1,245 milhão de postos fechados. Por setor, o de serviços criou 66.295 vagas, enquanto indústria da transformação gerou 20.479 postos. No comércio, o saldo foi positivo em 12.291 empregos.
Todas as regiões tiveram saldo positivo de geração de emprego, um contraste forte em relação a março, quando todas fecharam postos. A maior geração ocorreu no Sudeste, com 81.106 vagas criadas. No Nordeste, foram 15.593.
Em abril, houve um saldo de 5.422 postos de trabalho criados na modalidade intermitente, ante 6.309 em março, e 2.827 na modalidade de contrato de trabalho parcial -ante 2.229 em março.