Caged: Brasil cria 129,6 mil vagas formais, melhor resultado desde 2013

Brasil cria 129,6 mil vagas formais em abril, melhor resultado desde 2013, diz Caged Crédito: Fernando Madeira

Em abril de 2013, foram criadas 196.913 vagas.

O dado positivo ocorre depois de, em março, o país ter fechado 43 mil vagas, no pior resultado para o mês desde 2017.

Em abril de 2018, haviam sido criadas 115.898 vagas. No ano, o acumulado está em 313.835 vagas, um aumento de 0,82% em relação ao mesmo quadrimestre de 2018. Já nos últimos 12 meses, são 477.896 postos criados, alta de 1,25%.

No mês passado, foram abertas 1,374 milhão de vagas, ante 1,245 milhão de postos fechados. Por setor, o de serviços criou 66.295 vagas, enquanto indústria da transformação gerou 20.479 postos. No comércio, o saldo foi positivo em 12.291 empregos.

Todas as regiões tiveram saldo positivo de geração de emprego, um contraste forte em relação a março, quando todas fecharam postos. A maior geração ocorreu no Sudeste, com 81.106 vagas criadas. No Nordeste, foram 15.593.