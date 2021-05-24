BTG Pactual negocia compra da Empiricus e da Vitreo

Fechada de uma das unidades do BTG Pactual, em São Paulo Crédito: Reprodução/Facebook do BTG

O BTG Pactual confirmou que negocia uma transação com o Grupo Universa, que reúne a casa de análises Empiricus e a plataforma de investimentos Vitreo.

Segundo comunicado divulgado pelo banco neste domingo (23), não há, até o momento, qualquer documento em caráter vinculante.

"A negociação ocorre no curso normal dos seus negócios, sendo complementar à atual estratégia de expandir ainda mais suas receitas e capacidade de distribuição, conforme amplamente divulgado ao mercado", afirmou o BTG.

A negociação foi veiculada pela primeira vez pelo jornal Valor Econômico na semana passada.

Procurados, BTG, Empiricus e Vitreo disseram que não comentariam.

Na semana passada, o BTG levou mais um escritório de agentes autônomos da XP, a Acqua-Vero.

O escritório também deu início ao processo para se tornar uma corretora de valores, tendo o BTG como sócio. Dentro dos planos também está a abertura de capital na Bolsa brasileira em até três anos.

No início do mês, mais uma aquisição: a da Fator Corretora, umas das mais tradicionais corretoras em atuação no Brasil.