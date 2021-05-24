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Investimento

BTG Pactual negocia compra da Empiricus e da Vitreo

A aquisição faz parte da estratégia de expansão do BTG Pactual digital, corretora do banco voltada ao pequeno investidor, no segmento de assessoria de investimentos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mai 2021 às 19:19

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 19:19

Fechada de uma das unidades do BTG Pactual, em São Paulo
Fechada de uma das unidades do BTG Pactual, em São Paulo Crédito: Reprodução/Facebook do BTG
O BTG Pactual confirmou que negocia uma transação com o Grupo Universa, que reúne a casa de análises Empiricus e a plataforma de investimentos Vitreo.
Segundo comunicado divulgado pelo banco neste domingo (23), não há, até o momento, qualquer documento em caráter vinculante.
"A negociação ocorre no curso normal dos seus negócios, sendo complementar à atual estratégia de expandir ainda mais suas receitas e capacidade de distribuição, conforme amplamente divulgado ao mercado", afirmou o BTG.
A negociação foi veiculada pela primeira vez pelo jornal Valor Econômico na semana passada.
Procurados, BTG, Empiricus e Vitreo disseram que não comentariam.
Na semana passada, o BTG levou mais um escritório de agentes autônomos da XP, a Acqua-Vero.
O escritório também deu início ao processo para se tornar uma corretora de valores, tendo o BTG como sócio. Dentro dos planos também está a abertura de capital na Bolsa brasileira em até três anos.
No início do mês, mais uma aquisição: a da Fator Corretora, umas das mais tradicionais corretoras em atuação no Brasil.
A aquisição faz parte da estratégia de expansão do BTG Pactual digital, corretora do banco voltada ao pequeno investidor, no segmento de assessoria de investimentos.

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