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Brics: os obstáculos e as oportunidades para Lula ampliar influência do Brasil no mundo

Lula viaja para a África do Sul, onde participa da 15ª Cúpula dos Brics, grupo de países que ele ajudou a fundar e que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e o país anfitrião.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

22 ago 2023 às 09:27

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 09:27

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja para a África do Sul, onde participa da 15ª Cúpula dos Brics, grupo de países que ele ajudou a fundar e que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e o país anfitrião.
O país será o 17º destino internacional de Lula em quase oito meses de governo. Nos bastidores, a visita é tida como mais uma etapa de um projeto ambicioso e construído a muitas mãos: ampliar a influência do Brasil na arena global.
Entre as principais apostas do Brasil estão a redução da dependência global em relação ao dólar norte-americano; a liderança dos debates sobre mudanças climáticas; e mediar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
O repórter da BBC News Brasil em Brasília Leandro Prazeres explica os detalhes desse projeto para elevar a relevância internacional do país.

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