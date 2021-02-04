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Bradesco fecha 1.083 agências e desliga 7.754 pessoas do quadro de funcionários

Segundo o banco, tais ações, atreladas ao forte controle de custos, possibilitaram uma redução de R$ 3,2 bilhões, ou 6,6%, das despesas operacionais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 fev 2021 às 07:47

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 07:47

Bradesco termina 2020 com o fechamento de 1.083 agências físicas
Bradesco termina 2020 com o fechamento de 1.083 agências físicas Crédito: Joá Souza/Futura Press/Folhapress
O Bradesco terminou 2020 com o fechamento de 1.083 agências físicas. Em dezembro, a instituição contava com 3.395 unidades espalhadas pelo país, 24,2% inferior ao número registrado em igual mês do ano anterior. Além disso, foram desligados 7.754 funcionários. O banco, com isso, encerrou o ano passado com um quadro de 89.575 pessoas, 8% abaixo do nível verificado no fim de 2019.
Segundo o banco, tais ações, atreladas ao forte controle de custos, possibilitaram uma redução de R$ 3,2 bilhões, ou 6,6%, das despesas operacionais, levando o índice de eficiência operacional a um resultado de 46,3% em 12 meses, melhor desempenho da história do banco.
"Adotamos como mantra a austeridade total na estrutura de custos da Organização, inclusive com a consolidação das agências sobrepostas", explicou o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, em comentário à imprensa.

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