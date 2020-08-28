Bradesco é empresa latina que mais lucrou no primeiro semestre

O Bradesco teve o maior lucro entre as empresas de capital aberto listadas na América Latina no primeiro semestre de 2020. Segundo levantamento da Economatica, somando o primeiro e segundo trimestres, o banco teve um resultado de US$ 1,26 bilhão (R$ 6,85 bilhões), uma queda de 59% em relação aos seis primeiros meses de 2019.
O segundo colocado é o Itaú, com lucro de US$ 1,24 bilhão (R$ 6,74 bilhões), queda de 64,7%. Banco do Brasil vem em terceiro lugar, com US$ 1,17 bilhão (R$ 6,36 bilhões), queda de 45,3%.
O tombo nos resultados dos bancos foi causado pelo forte aumento de reservas para cobrir eventuais calotes, consequência dos danos econômicos do coronavírus. Apesar do movimento, o setor ainda é o que mais lucra dentre as companhias da América Latina.
A lista com as 20 latinas mais lucrativas tem oito bancos e quatro empresas de energia elétrica. São 13 empresas brasileiras, três mexicanas, duas chilenas e duas colombianas.
A Vale, empresa mais valiosa do Brasil e segunda latina mais valiosa, vem na quarta posição, com US$ 1,14 bilhão (R$ 6,2 bilhões), um aumento de 164,5% em relação a 2019, com a recuperação dos preços do minério de ferro e sem efeitos de Brumadinho.