AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Bolsonaro: 'superbateria' de nióbio e grafeno vai revolucionar indústria
Economia

Bolsonaro: 'superbateria' de nióbio e grafeno vai revolucionar indústria

Em evento do lançamento do programa Mineração e Desenvolvimento, no Ministério de Minas e Energia, o chefe do Executivo afirmou que o País tem os recursos 'em abundância'

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 20:06
O presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU
O presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar nesta segunda-feira, 28, que o desenvolvimento de uma "superbateria" de nióbio e grafeno vai "revolucionar a indústria automobilística do mundo". Em evento do lançamento do programa Mineração e Desenvolvimento, no Ministério de Minas e Energia, o chefe do Executivo afirmou que o País tem os recursos "em abundância".
"O minério, juntamente com o grafeno, é capaz de produzir maravilhas para o mundo em todos os setores. Até mesmo no tocante à quinquilharias, quem diria, né?", disse. "O que está saindo da prancheta não tem participação nossa, mas nos orgulha muito, é a superbateria de grafeno e nióbio que revolucionará a indústria automobilística do mundo e nós temos isso em abundância."
Durante o evento, o presidente também voltou a sinalizar o interesse em viabilizar a exploração de nióbio no País. "O nióbio, em especial, nós gostaríamos muito de explorar isso no futuro, mas com um País que pudesse nos oferecer um trabalho em conjunto para que venhamos adquirir tecnologia para explorar aquilo que nós temos", disse.
O programa lançado nesta segunda-feira, 28, é composto por dez planos e 110 metas para o setor no período de 2020-2023. Ao lado do presidente, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o setor de mineração tem sido fundamental para a balança comercial brasileira e pode atrair investimentos bilionários para o País nos próximos anos.
Em seu pronunciamento, o ministro também ressaltou medidas de outras áreas de atuação da pasta, como a edição de Medidas Provisórias (MPs) para isentar a conta de luz de famílias de baixa renda e para socorro financeiro a distribuidoras de energia, e a aprovação do projeto de lei que trata sobre o risco hidrológico.

Veja Também

Renan Bolsonaro, filho zero quatro do presidente, chega de surpresa a Vitória

Dona de casa processa União por US$ 1 mil de auxílio que Bolsonaro citou na ONU

Eleição municipal no ES: a disputa entre quem apoia e quem é contra Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Capitão Assumção e Lorenzo Pazolini
Climão: Assumção e Pazolini agora estão do mesmo lado do tabuleiro eleitoral
Imagem de destaque
Trump pode interferir na eleição para favorecer Flávio Bolsonaro e gerar caos, diz brasilianista
Imagem de destaque
Irmãos Tate são presos nos EUA enquanto novas acusações no Reino Unido elevam total para 59

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados