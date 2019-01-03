Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsonaro promete atrair R$ 7 bi com concessões de infraestrutura
Governo

Bolsonaro promete atrair R$ 7 bi com concessões de infraestrutura

O presidente, contudo, não deu detalhes sobre o calendário das concessões e nem por onde espera começar

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 11:40

Publicado em 

03 jan 2019 às 11:40
Presidente Jair Bolsonaro na posse Crédito: Agência Brasil/Divulgação
O presidente Jair Bolsonaro disse que seu governo espera atrair "rapidamente" investimentos de R$ 7 bilhões com concessões.
"Rapidamente atrairemos investimentos iniciais em torno de R$ 7 bilhões, com concessões de ferrovia, 12 aeroportos e quatro terminais portuários. Com a confiança do investidor sob condições favoráveis à população resgataremos o desenvolvimento inicial da infraestrutura do Brasil", escreveu o presidente nas redes sociais nesta quinta-feira (3).
Bolsonaro, contudo, não deu detalhes sobre o calendário das concessões e nem por onde espera começar.
A equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, ainda não anunciou a ordem de medidas que fará para retomar o crescimento econômico, elevar os investimentos do país e reduzir o tamanho do Estado. Os temas são promessas de campanha, além de uma agenda de reformas estruturantes.
Ao assumir o Ministério da Infraestrutura na quarta-feira (2), Tarcísio Gomes de Freitas prometeu destravar os investimentos no setor.
Ele disse que começará o trabalho resolvendo os problemas dos contratos de concessão de rodovias e do aeroporto de Viracopos que, diante da crise, "não são mais exequíveis".
Tarcísio, como é conhecido no setor, prometeu uma solução para esses empreendimentos que se arrastam desde o início do governo do ex-presidente Michel Temer.
Bolsonaro convocou para a manhã desta quinta-feira (3) a primeira reunião ministerial após a posse. No encontro devem ser discutidas as medidas a serem anunciadas nas próximas semanas por ele e pela equipe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados