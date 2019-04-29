Bolsonaro pode assinar MP que facilita abertura de empresas esta semana

Texto da Previdência deve ser aprovada na Câmara no 1º semestre, diz Onyx Lorenzoni Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou neste domingo (28), após um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, que mantém a previsão de que a reforma da Previdência será aprovada na Câmara ainda no primeiro semestre. Além disso, ele falou que o presidente deve assinar na terça-feira (30) uma medida provisória (MP) que facilita a abertura de empresas.

Onyx revelou que o principal tema da sua conversa com Bolsonaro foi a medida provisória que ele apelidou de “MP da liberdade econômica”, que deve ser assinada nesta semana pelo presidente. Sem entrar em detalhes, Onyx afirmou que a ideia é “facilitar a vida das pessoas”.

“É uma simplificação. Tem um princípio constitucional que vamos descrever e enfatizar nessa medida provisória”, afirmou Onyx. “Desde que o Brasil é Brasil, sempre que o cidadão chega diante do governo para fazer qualquer coisa, é aquele monte de atestado, fotocópia e autorização. Vamos criar um trabalho e provavelmente na terça deve estar pronto para o presidente assinar. É para facilitar a vida das pessoas, para abrir seu negócio, para trabalhar, para produzir renda, gerar emprego”, reiterou.

Sobre a tramitação da reforma da Previdência, o ministro justificou o otimismo elogiando a Comissão Especial que tratará do tema. “Eu mantenho a previsão (de aprovação no primeiro semestre) por duas razões muito importantes. Primeiro, o cara lá de cima está sempre com a gente. Segundo, pelos nomes que a gente viu lá na Comissão Especial. Acho que nós vamos conseguir, sim, trabalhar isso, porque o projeto da Nova Previdência não é para o governo Bolsonaro, é para o país. O Brasil é que precisa dele”, disse Onyx.

Onyx também minimizou as críticas a respeito da falta de articulação do governo, dizendo que as ações de Bolsonaro são vistas com desconfiança desde a campanha eleitoral. O ministro falou ainda que a relação com presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi retomada.