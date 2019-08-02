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Ideias

Bolsonaro diz que privatização dos Correios está no radar

Segundo o presidente o Correios está aparelhado politicamente ao PT

Publicado em 02 de Agosto de 2019 às 14:16

Publicado em 

02 ago 2019 às 14:16
Bolsonaro diz que privatização dos Correios está no radarno ES Crédito: Divulgação
O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira (2), que está no radar a privatização dos Correios. Na avaliação dele, a empresa foi aparelhada politicamente pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e precisa recuperar sua credibilidade.
"Vocês sabem o que foi feito com os Correios. O mensalão começou com eles. Sempre foi um local de aparelhamento político e que foi saqueado, como no fundo de pensão. Os funcionários perderam muito, tiveram que aumentar a contribuição para honrar", disse Bolsonaro ao deixar o Palácio da Alvorada no período da manhã.
Bolsonaro afirmou que o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, foi indicado para o comando da empresa para "fazer o melhor" e para recuperar a credibilidade da companhia. "Ele está fazendo bem o trabalho de recuperar a credibilidade que eles tinham antes do PT, comentou.
Os dois se reúnem ainda no período da manhã no Palácio do Planalto. O presidente disse ainda que a última decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o caso determinou que a privatização seja decidida pelo Congresso Nacional.

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