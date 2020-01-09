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Evento internacional

Bolsonaro desiste de ir ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça

Segundo porta-voz da Presidência, decisão não tem a ver com conflito entre Irã e Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 21:17

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 21:17

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rêgo Barros, afirmou nesta quarta-feira (6) que o presidente Jair Bolsonaro desistiu de participar do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O encontro, que ocorrerá entre 21 e 24 de janeiro, é realizado anualmente numa estação de esqui nos Alpes Suíços, e é conhecido por reunir nomes importantes da área econômica, além de chefes de Estado.
Barros negou que o cancelamento da viagem tenha relação direta com a crise no Oriente Médio. "Não há qualquer ligação com os fatos envolvendo o Irã, Iraque e Estados Unidos também", disse. 

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Segundo ele, uma série de fatores levou à decisão de Bolsonaro. Entre elas, questões econômicas, de segurança e políticas, apontou, sem entrar em detalhes. "Um somatório permitiu avaliar que não é o caso neste momento de participar", disse o porta-voz.
No ano passado, o fórum foi o primeiro evento internacional de que o presidente, então recém-eleito, participou. Mas seu discurso, mais curto do que o esperado - a sessão toda durou 15 minutos -, foi considerado demasiado conciso pela plateia de investidores.

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