Bolsonaro desiste de ir ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rêgo Barros, afirmou nesta quarta-feira (6) que o presidente Jair Bolsonaro desistiu de participar do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O encontro, que ocorrerá entre 21 e 24 de janeiro, é realizado anualmente numa estação de esqui nos Alpes Suíços, e é conhecido por reunir nomes importantes da área econômica, além de chefes de Estado.

Barros negou que o cancelamento da viagem tenha relação direta com a crise no Oriente Médio. "Não há qualquer ligação com os fatos envolvendo o Irã, Iraque e Estados Unidos também", disse.

Segundo ele, uma série de fatores levou à decisão de Bolsonaro. Entre elas, questões econômicas, de segurança e políticas, apontou, sem entrar em detalhes. "Um somatório permitiu avaliar que não é o caso neste momento de participar", disse o porta-voz.