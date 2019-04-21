Bolsonaro: contratos da Petrobras ligados à cultura serão revisados

O presidente Jair Bolsonaro publicou há pouco, em sua conta pessoal no Twitter, que determinou a revisão de contratos vigentes e "possibilidades futuras" da Petrobras ligados à área de cultura. Segundo Bolsonaro, "a ordem é saber o que fazer com bilhões da população brasileira".
"Respeitando a aplicabilidade do dinheiro público, determinamos a revisão dos contratos vigentes e possibilidades futuras da Petrobras ligados ao setor que alguns dizem ser de cultura. A ordem é saber o que fazem com bilhões da população brasileira", escreveu.