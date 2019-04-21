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Contratos vigentes

Bolsonaro: contratos da Petrobras ligados à cultura serão revisados

Segundo Bolsonaro, "a ordem é saber o que fazer com bilhões da população brasileira"

Publicado em 21 de Abril de 2019 às 15:02

Publicado em 

21 abr 2019 às 15:02
Crédito: Isac Nóbrega/PR | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro publicou há pouco, em sua conta pessoal no Twitter, que determinou a revisão de contratos vigentes e "possibilidades futuras" da Petrobras ligados à área de cultura. Segundo Bolsonaro, "a ordem é saber o que fazer com bilhões da população brasileira".
"Respeitando a aplicabilidade do dinheiro público, determinamos a revisão dos contratos vigentes e possibilidades futuras da Petrobras ligados ao setor que alguns dizem ser de cultura. A ordem é saber o que fazem com bilhões da população brasileira", escreveu.

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