Bolsonaro avalia novas concessões rodoviárias no ES

Jair Bolsonaro e Tarcísio Freitas durante cerimônia de posse presidencial Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Jair Bolsonaro anunciou na rede social Twitter, nesta sexta-feira (22), a prorrogação das ferrovias, concessões rodoviárias e aeroportuárias em quatro Estados, incluindo o Espírito Santo. De acordo com o presidente, as construções vão interligar o Brasil para escoamento de produção e qualidade de serviços brasileiros. O presidenteanunciou na rede social, nesta sexta-feira (22), a prorrogação das ferrovias, concessões rodoviárias e aeroportuárias em quatro Estados, incluindo o. De acordo com o presidente, as construções vão interligar opara escoamento de produção e qualidade de serviços brasileiros.

Vitória a Belo Horizonte, vão permitir mais recursos para o setor. "Os investimentos vão aumentar a matriz ferroviária de 15% para 29%", disse. Na imagem compartilhada no tweet, Bolsonaro descreve que, segundo o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, as renovações de contratos ferroviários como da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), que interliga a Região Metropolitana de, vão permitir mais recursos para o setor. "Os investimentos vão aumentar a matriz ferroviária de 15% para 29%", disse.

CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

Iconha e do Contorno do Mestre Álvaro. O ministro declarou que vai fazer uma visita ao Estado ainda em fevereiro. Bolsonaro diz que o governo avalia a concessão da BR 381 e BR 262, entre Minas Gerais e o Espírito Santo, além da BR 447 (Estrada de Capuaba), do Contorno dee do Contorno do. O ministro declarou que vai fazer uma visita ao Estado ainda em fevereiro.

Como noticiou o colunista Leonel Ximenes nesta terça-feira (19), o Contorno de Iconha deve ser inaugurado antes do carnaval. A data pré-agendada pelo Palácio Anchieta foi para esta sexta-feira (22) ou para o dia 28 de fevereiro, próxima quinta-feira. No entanto, a obra do Contorno de Iconha já faz parte do contrato de concessão da Eco101 desde 2016; o investimento para a construção do contorno, na época, foi informado como sendo de R$ 61,6 milhões., o Contorno de Iconha deve ser inaugurado antes do carnaval. A data pré-agendada pelo Palácio Anchieta foi para esta sexta-feira (22) ou para o dia 28 de fevereiro, próxima quinta-feira.

Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a Assessoria Especial de Comunicação (Aescom) do Ministério da Infraestrutura informou que não tem mais detalhes sobre os investimentos e prazos. Questionada sobre o Contorno de Iconha - que entrou no pacote de avaliação de concessão sendo que já é operado pela Eco101 - a assessoria informou que não há nenhuma mudança, e que a a administração continuará sob responsabilidade da concessionária.

Quanto às concessões de aeroportos, Tarcísio Gomes garantiu que no dia 15 de março fará a quinta rodada de leilões, referente ao Bloco Sudeste, composto por terminais de Vitória e Macaé, no Rio de Janeiro. Após a conclusão da sexta rodada de concessões, o ministério vai anunciar a sétima e última rodada, onde será incluído o Aeroporto Santos Dumont.

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GARANTIA A CASAGRANDE

nesta quinta-feira (21), o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, garantiu ao governador Renato Casagrande que a ferrovia ligando Cariacica a Anchieta, no Sul do Estado, será feita pela Vale. Conforme publicamos, o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, garantiu ao governadorque a ferrovia ligando Cariacica a Anchieta, no Sul do Estado, será feita pela Vale.