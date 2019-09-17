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Ataques a refinarias

Bolsonaro:'Presidente da Petrobras não deve mexer no preço do combustível'

Bolsonaro disse que a tendência natural seria seguir o preço internacional

Publicado em 

17 set 2019 às 10:26

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 10:26

Presidente Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro confirmou na noite desta segunda-feira (16), que a Petrobras vai segurar o preço da gasolina, apesar da disparada no valor do petróleo após os ataques a refinarias na Arábia Saudita, ocorridos no fim de semana. Bolsonaro afirmou, em entrevista à RecordTV, que conversou sobre o assunto com o presidente da estatal, Roberto Castello Branco.
Bolsonaro disse que a tendência natural seria seguir o preço internacional, que "viria para a refinaria, para a bomba no final das contas". "O governo federal já zerou seu imposto federal, que é a Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico). Não podemos exigir nada dos governadores no tocante a ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)", disse o presidente. "Mas, o que acontece... Conversei com o presidente da Petrobras e ele disse que, como é algo atípico e tem um fim para acabar, ele não deve mexer no preço do combustível", declarou Bolsonaro.

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