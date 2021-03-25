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Ganhos no radar

Bolsas de NY fecham em alta, em sessão volátil, com Covid-19 no radar

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,62%, aos 32.619,48 pontos, o S&P 500 com avanço de 0,52%, aos 3.909,52 pontos, e o Nasdaq subiu 0,12%, aos 12.977,68 pontos

Publicado em 25 de Março de 2021 às 18:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mar 2021 às 18:42
Bolsa de valores
O índice Dow Jones fechou em alta de 0,62%, aos 32.619,48 pontos. Crédito: Pixabay
As bolsas de Nova York fecharam com ganhos nesta quinta-feira, em um pregão volátil, em que chegaram a operar no negativo por grande parte do dia. As preocupações com a pandemia de covid-19 seguem no radar, mas, após uma sequência de quedas recentes, as companhias aéreas foram responsáveis por alguns dos principais avanços da sessão. No campo da vacinação, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dobrou sua meta inicial para imunizações em seus 100 primeiros dias de mandato.
O índice Dow Jones fechou em alta de 0,62%, aos 32.619,48 pontos, o S&P 500 com avanço de 0,52%, aos 3.909,52 pontos, e o Nasdaq subiu 0,12%, aos 12.977,68 pontos.
"Nos últimos dias, o mercado de ações esteve bastante fraco, apesar de nenhuma mudança real na perspectiva para os fundamentos macroeconômicos. O Fed [Federal Reserve, o banco central norte-americano] permaneceu pacífico, os estímulo nos EUA foram lançados conforme o planejado e a pandemia e a vacinação no país estão melhorando continuamente", avalia o JP Morgan.
Nesta quinta-feira, Biden afirmou que o objetivo do governo é aplicar 200 milhões de doses da vacina até o final de abril. Depois de quedas, especialmente seguindo as medidas de restrição na Europa, aéreas tiveram avanços, com American Airlines (+4,40%), Delta (3,07%) e United (4,12%). As ações de JPMorgan (+1,28%), Citigroup (+2,34%) e Wells Fargo (+3,10%) também impulsionaram os índices. Boeing (+3,32%) e General Electric (+2,80%) foram outras que tiveram ganhos relevantes.
O Nasdaq operou com grande volatilidade ao longo do dia, marcado por depoimentos no Congresso dos EUA. Facebook, Twitter têm seus CEOs presentes na audiência. Essas big techs começaram em alta, mas terminaram com quedas de 1,31% e 1,39% respectivamente. Por outro lado, o Nasdaq foi impulsionado pela Tesla, com avanço de 1,61%. Alvo de grande atenção no mercado seguindo seu IPO recente, a desenvolvedora Roblox teve ganhos de 5,19%.
Entre os vários dirigentes do Fed que discursaram nesta quinta e foram monitorados pelo mercado, o presidente, Jerome Powell, voltou a dizer que os estímulos monetários só serão reduzidos com a recuperação total da economia. Já Raphael Bostic (Atlanta) afirmou que os estímulos adotados nos EUA têm sido "apropriados"
As ações da GameStop saltaram 52,69%, recuperando-se totalmente do tombo de 33,8% registrado no pregão da quarta-feira. As perdas, agora recuperadas, vieram após balanço corporativo frustrante do quatro trimestre de 2020. No início do ano, a empresa foi protagonista de uma série de movimentos especulativos em Wall Street, que levou a intensa volatilidade de seus papéis e do mercado como um todo.

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