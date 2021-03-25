Bolsa fecha em alta de 1,50%, a 113.749,90 pontos, após três perdas seguidas

Mercado financeiro, bolsa de valores, ações, mercado de capitais, B3 Crédito: Pixabay

Em dia no qual o humor externo seguiu em parte afetado pela retomada da pandemia na Europa, com extensão de lockdown em meio ao que se teme como terceira onda de covid-19, os investidores, mesmo com o dólar em alta na sessão, foram às compras na B3 em busca de ações com desconto, como as de Petrobras e bancos, na maioria muito depreciadas no ano.

Assim, o Ibovespa encontrou fôlego para retomar o nível de 113 mil pontos, chegando a flertar com o de 114 mil, entre mínima de 110.926,74 - menor nível intradia desde 10 de março - e máxima de 114.024,30 pontos nesta quinta-feira.

Ao fim, vindo de três perdas consecutivas acima de 1%, o índice mostrava alta de 1,50%, a 113.749,90 pontos, com giro a R$ 36,2 bilhões. Na semana, ainda cede 2,13%, colocando os ganhos do mês a 3,38% - no ano, perde 4,43%.

Apesar do ajuste negativo dos preços da commodity após salto de quase 6% no dia anterior, as ações da Petrobras, que acompanharam na quarta a perda de fôlego dos componentes do Ibovespa em direção ao fim do pregão, tiveram recuperação nesta quinta, com a PN em alta de 1,67% e a ON, de 1,91%, no fechamento. Destaque também para parte do setor de siderurgia (Gerdau PN +1,49%), para o segmento de bancos, que acumula perdas de até 22,5% no ano (BB ON), todo positivo nesta quinta (Bradesco PN +2,23%, Itaú PN +1,77%), e especialmente para o setor de utilities, com Eletrobras ON em alta de 4,96% no encerramento, reagindo bem à indicação do próximo presidente da empresa.

"Por mais que o processo seja questionado e visto negativamente pelo mercado, a indicação de um nome técnico e que possui um bom trânsito no meio político eleva o humor dos analistas para que possa ocorrer a capitalização da companhia (Eletrobras)", aponta a Ativa Research. Na ponta do Ibovespa, Equatorial fechou nesta quinta-feira em alta de 6,95%, seguida por Pão de Açúcar (+5,25%) e Via Varejo (+5,24%). No lado oposto, Sul América cedeu 2,82%, CCR, 2,11%, e Minerva, 1,51%.

No cenário macro, o Relatório Trimestral de Inflação, divulgado no período da manhã, mantém a perspectiva "hawkish" já expressada no comunicado sobre a decisão de política monetária da semana passada, e especialmente na ata do Copom. O dia também reservou novos comentários do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, em geral bem recebidos pelo mercado.

"O presidente do BC disse que, embora a mudança (na Selic) tenha começado na última reunião do Copom, a taxa básica de juros não deixaria de ser estimulativa", observa em nota Heloïse Sanchez, analista da Terra Investimentos. Por sua vez, "Guedes afirmou que além do auxílio emergencial, assim que o Orçamento for aprovado, irá antecipar diversos benefícios, na ordem de R$ 50 bilhões, para ajudar na 'guerra' contra a pandemia."

"No começo da tarde, Campos Neto afirmou que o Copom não subirá a Selic a ponto de deixar de estimular a economia e deu a entender que o mercado está exagerando no ritmo de alta. A partir de agora, o Bacen e o mercado vão precisar ponderar aumento global da inflação - que, aparentemente, não irá dar trégua no curto prazo - e a perspectiva de crescimento para o Brasil, que segue em queda com o avanço da pandemia", observa Rafael Ribeiro, analista da Clear Corretora.