Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsa retoma a marca de 120 mil pontos, no maior nível desde 17 de fevereiro
Ibovespa

Bolsa retoma a marca de 120 mil pontos, no maior nível desde 17 de fevereiro

O Ibovespa retomou a linha de 120 mil pontos pela primeira vez desde fevereiro, em terceiro ganho consecutivo, refletindo a expectativa positiva para a economia norte-americana

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 18:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 abr 2021 às 18:29
Bolsa de Valores opera em alta no Brasil
Bolsa de Valores opera em alta no Brasil, retomou nesta quarta-feira a linha de 120 mil pontos pela primeira vez desde fevereiro. Crédito: Pixabay
O Ibovespa retomou nesta quarta-feira a linha de 120 mil pontos pela primeira vez desde fevereiro, em terceiro ganho consecutivo, refletindo a expectativa positiva para a economia norte-americana em meio ao início da temporada de resultados do primeiro trimestre, aberta pelos bancos. Aqui, com um primeiro semestre há tempos considerado perdido, a atenção se volta para normalização gradual nos seis meses finais de 2021, a depender do ritmo da vacinação, em ano agravado por incerteza fiscal que tem se refletido de forma mais próxima no câmbio e nos juros futuros.
Nesta quarta, auxiliado por ganho acima de 4% no Brent e WTI, o Ibovespa fechou em alta de 0,84%, a 120.294,68 pontos, entre mínima de 119.297,53, da abertura, e máxima de 120.871,45 pontos, no maior nível de encerramento desde 17 de fevereiro (120.355,79 pontos).
"O avanço das commodities e o 'reflation trade' continuam acontecendo, globalmente, com base na expectativa de uma retomada mais forte da economia americana. Os resultados no primeiro trimestre de grandes bancos, como JPMorgan e Goldman Sachs, um setor cíclico, reforçam a perspectiva positiva para o ano nos Estados Unidos. Diferentemente do que costuma ocorrer, as expectativas de resultado para a temporada foram sendo revisadas para cima ao longo do tempo, refletindo esta melhora. A expectativa é de que os lucros das empresas que compõem o S&P 500 tenham crescimento de 25% a 35% em relação ao mesmo período do ano passado", observa Erminio Lucci, CEO da BGC Liquidez.
Lucci chama também atenção para outro ponto: apesar da recuperação do Ibovespa, estendida de março para esta primeira quinzena de abril, o giro financeiro tem se mantido fraco, e a volatilidade, contida, refletindo a dificuldade de se construir posição para o médio prazo, em razão do grau de incerteza que afeta, em especial, a economia doméstica. Ainda assim, ele identifica busca por "ativo real", especialmente em setores que acompanham a demanda externa, como o de commodities. Aqui, acrescenta Lucci, o apelo das ações reflete ainda o ambiente de juros reais negativos, com o "próximo Copom já precificado".
Nesta quarta, com giro a R$ 64,4 bilhões, reforçado pelo vencimento de futuros sobre o índice, o Ibovespa sustentou o topo intermediário de 120 mil pontos, operando na estreita faixa entre 119 mil e 120 mil no intradia pela primeira vez desde 8 de fevereiro, tendo fechado a primeira sessão de abril aos 115 253,31 pontos. Após ganho de 6% em março, em recuperação parcial de perdas superiores a 4% e 3% respectivamente em fevereiro e janeiro, o Ibovespa, perto do fechamento da primeira quinzena de abril, acumula até aqui ganho de 3,14% no mês, desde a terça em terreno positivo no ano - nesta quarta, passa a acumular alta de 1,07% em 2021.
A mudança de direção ocorre a despeito da persistente preocupação sobre o fiscal - situação agravada por Orçamento ainda indefinido para 2021, sujeito a iniciativas "fura-teto" em meio a uma pandemia que cobra preço alto do ritmo de atividade doméstica e dos gastos públicos.
Sem novidades internas que contribuam para melhorar o humor, o Ibovespa pega carona nas commodities, estimuladas pela recuperação cada vez mais firme nos Estados Unidos e já mais consolidada na China. Nesta quarta, Petrobras (PN +1,59%, ON +1,60%) e, em especial, Vale ON (+3,30%), a R$ 107,00, alinharam-se a siderurgia (Usiminas +4,21%, CSN +3,17%) e bancos (Santander +2,01%, Itaú PN +1,28%) na mesma direção.
Parte das ações com exposição à economia doméstica, que estiveram entre as vencedoras do dia anterior, voltaram a cair nesta quarta, com Cogna (-4,62%), B2W (-2,77%) e Lojas Americanas (-3,16%) entre as componentes do Ibovespa de pior desempenho na sessão, assim como Iguatemi (-3,18%). Na ponta positiva do Ibovespa, destaque para Marfrig (+5,54%), CVC (+5,36%) e Minerva (+3,86%), além de Usiminas (+4,21%).

Veja Também

Dólar cai a R$ 5,67 com exterior enquanto impasse do Orçamento persiste

Fluxo cambial total no ano até 9 de abril é positivo em US$ 8,711 bi, diz BC

Banco Central ainda estuda se moeda digital brasileira será rastreável

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Estados Unidos Bolsa de Valores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação
Imagem BBC Brasil
CCJ da Câmara aprova propostas que acabam com a escala 6X1; o que acontece agora
Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados