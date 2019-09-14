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Mercado financeiro

Bolsa fecha em queda mas enfileira terceira semana de valorização

A semana foi animada por uma nova perspectiva de trégua na disputa comercial entre Estados Unidos e China ao mesmo tempo em que o Banco Central Europeu decidiu cortar a taxa de juros do bloco para amenizar os efeitos da recessão na Alemanha

Publicado em 

13 set 2019 às 21:48

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 21:48

Dólar fechou esta sexta-feira (13) em R$4,08 Crédito: Arquivo/ Agência Brasil
A Bolsa brasileira fechou a sexta-feira (13) em queda de 0,83%, a 103.501 pontos, apagando a euforia de investidores que viam o índice voltar a caminhar para as máximas históricas.
Ainda assim, a semana do Ibovespa, o principal índice acionário do país, fechou em alta pela terceira vez consecutiva. O dólar subiu.
A semana foi animada por uma nova perspectiva de uma trégua na disputa comercial entre Estados Unidos e China ao mesmo tempo em que o Banco Central Europeu decidiu cortar a taxa de juros do bloco para amenizar os efeitos da recessão na Alemanha.
> Conhece a arbitragem de criptomoedas? Tire suas dúvidas
As medidas deram ânimo a investidores no exterior e trouxe fôlego à Bolsa brasileira. Os ruídos sobre a reforma tributária pouco impactaram durante a semana.
Nesta sexta-feira (13), dados da atividade econômica funcionaram como gatilho, e o Ibovespa, após dois pregões seguidos de alta, caiu. O giro financeiro foi de R$ 14,673 bilhões.
No exterior, Nasdaq e S&P 500 fecharam em queda, enquanto o Dow Jones teve leve alta. O dólar avançou 0,68% e fechou a R$ 4,0880.
> As propostas em estudo para desoneração da folha sem a CPMF

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