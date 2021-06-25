Bolsa fecha em queda de 1,74% e acumula perda de 0,90% na semana

Nesta sexta-feira (25), o Ibovespa acumulou a terceira perda semanal consecutiva, desta vez de 0,90%. Crédito: Pexels

O Ibovespa chegou a escorregar para a linha dos 126 mil pontos nesta sexta-feira, 25, não vista desde o início do mês, mas conseguiu frear as perdas no fim da tarde, aos 127.255,61 pontos no fechamento, em queda de 1,74%, a maior desde os 2,65% cedidos na sessão de 12 de maio. Hoje, o índice de referência da B3 oscilou entre mínima de 126.696,64 (-2,18%), menor nível desde 1º de junho, e máxima de 129.747,61, com abertura aos 129 512,94 pontos. Com o desempenho negativo desta sexta-feira, o Ibovespa acumulou a terceira perda semanal consecutiva, desta vez de 0,90%, vindo de quedas de 0,80% e 0,53% nas anteriores. Nesta véspera de fim de semana, o giro financeiro ficou em R$ 34,5 bilhões. No mês, a Bolsa ainda sobe 0,82% e, no ano, 6,92%

No dia em que o Ministério da Economia anunciou uma série de iniciativas no campo tributário, a proposta de tributação em Bolsa lançada pelo governo, apesar da retórica do ministro Paulo Guedes de "ganha, ganha" com base na perspectiva de crescimento econômico, caiu mal no mercado, inclinando o dólar para cima (+0,67%, a R$ 4,9377 no fechamento) e o Ibovespa para baixo, descolado da sessão moderadamente positiva em Nova York, com destaque para o Dow Jones (+0,69% no encerramento) e para o S&P 500 (+0,33%, em novo recorde para o fechamento).

Nesta sexta-feira, em audiência na Comissão Temporária do Senado que acompanha a pandemia. Guedes disse estar de acordo com os que defendem a necessidade de se implementar um programa de renda básica no País. A questão agora, segundo o ministro, é encontrar o dinheiro para financiar o programa. "Hoje não tem dinheiro para (renda básica) de R$ 600", reiterou. "Estamos de acordo que tem que ter uma renda básica. Agora é encontrar o dinheiro", acrescentou.

"Era dia para dólar abaixo de R$ 4,90, com o exterior favorável, em que o PCE (métrica preferida do Fed para a inflação ao consumidor nos EUA) se mostrou um 'não evento'. Mas o mercado local realmente não recebeu bem as novidades sobre tributos. Passou a impressão de aumento de carga, com o governo, no cobertor curto, precisando encontrar recursos", diz Roberto Attuch, CEO da Ohmresearch. "Em um dia habitual, cerca de 70% do que se vê de efeito sobre preços de ativos no Brasil costuma se relacionar a fatores externos, e 30% a fatores locais - hoje o que predominou foram esses 30%."

"O governo entregou a proposta da reforma tributária prevendo a tributação de dividendos distribuídos em 20%, com uma isenção para lucros de até R$ 20 mil por mês de micro e pequenas empresas, algo que não era esperado, pois acreditava-se que incluiria pessoa física", diz Rafael Ribeiro, analista da Clear Corretora. "Além dos dividendos, foi confirmado também o fim da dedutibilidade de JCP (juros sobre capital próprio), que era contabilizado como despesa dedutível para o efeito de cálculo do IRPJ e da CSLL e, como efeito fiscal, gerava benefício para empresa e rendimento aos acionistas", acrescenta.

"Em termos práticos, as duas medidas acabam impactando o mercado de renda variável, uma vez que haverá a diminuição, de fato, do valor recebido em proventos pelos acionistas - ou seja, redução do dividendo 'yield' pago que, não podemos esquecer, rivaliza com uma renda fixa, que ganha ainda mais atratividade com o ritmo de alta da Selic", conclui Ribeiro.

"Depois da renovação de recordes no início do mês, o índice passou a ficar ali pelos 130 mil pontos, mas perdeu força desde então. A queda de hoje foi bem disseminada por setores, incluindo pesos-pesados, como Petrobras (PN -1,85%, ON -1,61%) e bancos (Itaú PN -3,18%, Bradesco PN -3,12%), na contramão de Vale (PN +1,23%, segunda maior alta do índice, atrás de Bradespar, +4,28%), que contribuiu para evitar perda maior para o Ibovespa, com novos ganhos no minério de ferro em dia bastante favorável a ativos de risco no exterior", diz Simone Pasianotto, economista-chefe da Reag Investimentos.