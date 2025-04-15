Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsa Família e Auxílio Gás começam a ser pagos nesta terça (15)
Veja o calendário

Bolsa Família e Auxílio Gás começam a ser pagos nesta terça (15)

Os valores serão depositados de forma escalonada nos últimos dez dias úteis do mês, tendo como base o final do NIS

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 15:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2025 às 15:52
SÃO PAULO - A Caixa Econômica Federal começa a fazer os pagamentos aos beneficiários do Bolsa Família nesta terça-feira (15). Os valores serão depositados de forma escalonada nos últimos dez dias úteis do mês, tendo como base o final do NIS (Número de Identificação Social). O calendário termina em 30 de abril.
Beneficiários que residam em municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública deverão receber o auxílio no primeiro dia do calendário.
Cartão do benefício Bolsa Família
Cartão do benefício Bolsa Família: calendário de pagamento termina em 30 de abril Crédito: Roberta Aline/MDS
Neste mês também será feito o pagamento do Vale Gás, benefício repassado a cada dois meses. O valor do auxílio tem como base o preço médio do botijão de 13 kg nos últimos seis meses, conforme dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
As famílias que fazem parte do programa devem ter seus documentos e dados sobre renda atualizados no CadÚnico (Cadastro Único) a cada 24 meses para evitar que sejam removidas do Bolsa Família.
Para isso, é necessário que o responsável pela unidade familiar vá até um posto de atendimento socioassistencial, como o Cras (Centro de Referência de Assistência Social), ou posto de atendimento do Cadastro Único, para atualizar as informações cadastrais.
No último mês, o Bolsa Família foi pago a mais de 20,5 milhões de lares com um valor médio de R$ 668,65 por família. Ao todo, o investimento do governo federal foi de R$ 13,7 bilhões. Cerca de 53,8 milhões de pessoas foram contempladas pelo benefício.
VEJA O CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA E DO AUXÍLIO GÁS DE ABRIL
  • Final do NIS - Data de pagamento
  • 1 - 15 de abril
  • 2 - 16 de abril
  • 3 - 17 de abril
  • 4 - 22 de abril
  • 5 - 23 de abril
  • 6 - 24 de abril
  • 7 - 25 de abril
  • 8 - 28 de abril
  • 9 - 29 de abril
  • 0 - 30 de abril
CALENDÁRIO DOS PRÓXIMOS MESES
  • Mês - Período de pagamento - do NIS final 1 ao NIS final 0
  • Maio - dia 19 a 30
  • Junho - dia 16 a 30
  • Julho - dia 18 a 31
  • Agosto - dia 18 a 29
  • Setembro - dia 17 a 30
  • Outubro - dia 20 a 31
  • Novembro - dia 14 a 28
  • Dezembro - dia 10 a 23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal governo federal Bolsa Família
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados