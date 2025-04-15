Bolsa Família e Auxílio Gás começam a ser pagos nesta terça (15)

SÃO PAULO - A Caixa Econômica Federal começa a fazer os pagamentos aos beneficiários do Bolsa Família nesta terça-feira (15). Os valores serão depositados de forma escalonada nos últimos dez dias úteis do mês, tendo como base o final do NIS (Número de Identificação Social). O calendário termina em 30 de abril.
Beneficiários que residam em municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública deverão receber o auxílio no primeiro dia do calendário.
Neste mês também será feito o pagamento do Vale Gás, benefício repassado a cada dois meses. O valor do auxílio tem como base o preço médio do botijão de 13 kg nos últimos seis meses, conforme dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
As famílias que fazem parte do programa devem ter seus documentos e dados sobre renda atualizados no CadÚnico (Cadastro Único) a cada 24 meses para evitar que sejam removidas do Bolsa Família.
Para isso, é necessário que o responsável pela unidade familiar vá até um posto de atendimento socioassistencial, como o Cras (Centro de Referência de Assistência Social), ou posto de atendimento do Cadastro Único, para atualizar as informações cadastrais.
No último mês, o Bolsa Família foi pago a mais de 20,5 milhões de lares com um valor médio de R$ 668,65 por família. Ao todo, o investimento do governo federal foi de R$ 13,7 bilhões. Cerca de 53,8 milhões de pessoas foram contempladas pelo benefício.
VEJA O CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA E DO AUXÍLIO GÁS DE ABRIL
- Final do NIS - Data de pagamento
- 1 - 15 de abril
- 2 - 16 de abril
- 3 - 17 de abril
- 4 - 22 de abril
- 5 - 23 de abril
- 6 - 24 de abril
- 7 - 25 de abril
- 8 - 28 de abril
- 9 - 29 de abril
- 0 - 30 de abril
CALENDÁRIO DOS PRÓXIMOS MESES
- Mês - Período de pagamento - do NIS final 1 ao NIS final 0
- Maio - dia 19 a 30
- Junho - dia 16 a 30
- Julho - dia 18 a 31
- Agosto - dia 18 a 29
- Setembro - dia 17 a 30
- Outubro - dia 20 a 31
- Novembro - dia 14 a 28
- Dezembro - dia 10 a 23