Bolsa Família e Auxílio Gás começam a ser pagos nesta terça (15)

SÃO PAULO - A Caixa Econômica Federal começa a fazer os pagamentos aos beneficiários do Bolsa Família nesta terça-feira (15). Os valores serão depositados de forma escalonada nos últimos dez dias úteis do mês, tendo como base o final do NIS (Número de Identificação Social). O calendário termina em 30 de abril.

Beneficiários que residam em municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública deverão receber o auxílio no primeiro dia do calendário.

Cartão do benefício Bolsa Família: calendário de pagamento termina em 30 de abril Crédito: Roberta Aline/MDS

Neste mês também será feito o pagamento do Vale Gás, benefício repassado a cada dois meses. O valor do auxílio tem como base o preço médio do botijão de 13 kg nos últimos seis meses, conforme dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

As famílias que fazem parte do programa devem ter seus documentos e dados sobre renda atualizados no CadÚnico (Cadastro Único) a cada 24 meses para evitar que sejam removidas do Bolsa Família.

Para isso, é necessário que o responsável pela unidade familiar vá até um posto de atendimento socioassistencial, como o Cras (Centro de Referência de Assistência Social), ou posto de atendimento do Cadastro Único, para atualizar as informações cadastrais.

No último mês, o Bolsa Família foi pago a mais de 20,5 milhões de lares com um valor médio de R$ 668,65 por família. Ao todo, o investimento do governo federal foi de R$ 13,7 bilhões. Cerca de 53,8 milhões de pessoas foram contempladas pelo benefício.

VEJA O CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA E DO AUXÍLIO GÁS DE ABRIL

Final do NIS - Data de pagamento

1 - 15 de abril



- 15 de abril 2 - 16 de abril



- 16 de abril 3 - 17 de abril



- 17 de abril 4 - 22 de abril



- 22 de abril 5 - 23 de abril



- 23 de abril 6 - 24 de abril



- 24 de abril 7 - 25 de abril



- 25 de abril 8 - 28 de abril



- 28 de abril 9 - 29 de abril



- 29 de abril 0 - 30 de abril



CALENDÁRIO DOS PRÓXIMOS MESES