Bolsa Família deve chegar a mais de 16 milhões de beneficiários

Segundo o ministro da Cidadania, o valor do novo programa deverá sofrer um reajuste de pelo menos 50% do tíquete médio de R$ 189. Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil

O ministro da Cidadania, João Roma, disse nesta segunda-feira (09) que o alcance do Bolsa Famíli a deve passar dos atuais 14,6 milhões de beneficiários para mais de 16 milhões de famílias atendidas. "O valor do novo programa deverá sofrer um reajuste de pelo menos 50% do tíquete médio de R$ 189. Isso deverá ser alcançado dentro do teto de gastos, em consonância com a responsabilidade fiscal", garantiu.

O texto da MP, no entanto, não traz os novos valores. "O valor deve ser definido no final de setembro, uma vez que a reestruturação do programa entra em vigor em novembro. Até outubro, temos o auxílio emergencial", completou.

O valor final do benefício depende da aprovação da PEC dos Precatórios, que possibilitará ao governo o parcelamento dessas dívidas nos próximos anos, abrindo espaço para despesas com o programa "O disciplinamento do pagamento e a estruturação de precatórios com sua devida previsibilidade interferem nas finanças públicas e afetam o programa social. É imperioso que as medidas avancem em paralelo", alertou.