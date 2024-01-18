Bolsa Família 2024 começa a ser pago nesta quinta; veja calendário

As parcelas seguem o dígito final do NIS (Número de Identificação Social) e, como de costume, serão liberadas de forma escalonada nos últimos dez dias úteis do mês. Nesta quinta-feira (18), recebem os beneficiários de NIS final 1; na próxima quarta-feira (31), os de NIS final 0.

Veja o calendário:

NIS final 1 : 18 de janeiro

: 18 de janeiro NIS final 2 : 19 de janeiro



: 19 de janeiro NIS final 3 : 22 de janeiro



: 22 de janeiro NIS final 4 : 23 de janeiro



: 23 de janeiro NIS final 5 : 24 de janeiro



: 24 de janeiro NIS final 6: 25 de janeiro



25 de janeiro NIS final 7 : 26 de janeiro



: 26 de janeiro NIS final 8 : 29 de janeiro



: 29 de janeiro NIS final 9: 30 de janeiro



30 de janeiro NIS final 0: 31 de janeiro



Benefícios do Bolsa Família

O programa do governo federal tem valor mínimo de R$ 600 por mês, mas, a depender da composição familiar, outros adicionais entram na conta. Em março de 2023, por exemplo, foi implementado o Benefício Primeira Infância, que prevê R$ 150 a mais por cada criança de até 6 anos.

Em junho passado, também foi criado o Variável Familiar, um adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, e o Renda de Cidadania, de R$ 142 por integrante da família, de qualquer idade.

Há ainda o benefício Variável Familiar Nutriz, que prevê mais R$ 50 para as nutrizes, responsáveis por recém-nascidos de até 6 meses de idade.

O programa também tem uma regra de proteção: mesmo conseguindo um emprego e melhorando a renda, a família pode permanecer beneficiária por até dois anos, desde que cada integrante receba até meio salário mínimo - ou seja, R$ 706, no valor já reajustado de 2024.

O objetivo dessa garantia, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, é assegurar maior estabilidade financeira e estimular o emprego e o empreendedorismo.

Se a família perder a renda depois de dois anos, ou tiver pedido para sair do programa, ela tem direito ao retorno garantido e o benefício volta a ser pago imediatamente.

Regras e condições para receber

Para ter direito ao Bolsa Família, cada pessoa da família deve ter renda mensal máxima de R$ 218. Além disso, os beneficiários devem atender a condições nas áreas de saúde e educação.

É preciso:

Realizar acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;

Acompanhar o calendário nacional de vacinação;



Acompanhar o estado nutricional de crianças menores de 7 anos;



Manter frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 e 5 anos, e de 75% para a faixa etária de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;



Ao matricular a criança na escola e ao vaciná-lo no posto de saúde, a família precisa informar que é beneficiária do Bolsa Família.



Como é o pagamento do benefício

O valor é disponibilizado pela Caixa, através do aplicativo Caixa Tem. Nele, é possível fazer a movimentação do dinheiro sem que seja necessário ir a uma agência - ou seja, o cidadão pode usá-lo para comprar de forma online, pagar contas, fazer transferências por Pix, entre outras funções.

Para sacar o benefício, é preciso ir até caixas eletrônicos, lotéricas, nos correspondentes Caixa Aqui e agências do banco.