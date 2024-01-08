Vale-gás começa a ser pago neste mês a 7 mil famílias do ES

Vale Gás Capixaba: benefício, no valor de R$ 100, será pago a cada dois meses Crédito: Carlos Alberto Silva

O Vale Gás Capixaba — auxílio que, será dado pelo governo do Estado, a cada dois meses, a cerca de 7 mil famílias capixabas — começará a ser pago ainda em janeiro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), que fará a gestão do programa. A previsão é de que o primeiro pagamento ocorra no dia 29.

R$ 100, será destinado a famílias de extrema pobreza — cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 — com crianças de até 6 anos, beneficiárias do Programa O benefício, no valor de, será destinado a famílias de extrema pobreza — cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 — com crianças de até 6 anos, beneficiárias do Programa Bolsa Família e que não recebam o Auxílio Gás dos Brasileiros, do governo federal.

Além disso, o responsável familiar deve ter, no CadÚnico, todos os dados necessários para a abertura de conta bancária do Vale Gás Capixaba e deve estar com o CPF em situação regular na Receita Federal.

Forma de pagamento

Uma conta de benefício será aberta no Banestes pelo governo, e os beneficiários receberão um cartão para saque, que deverá ser retirado em uma agência do banco no município.

A entrega será feita a partir do dia 29 de janeiro, nas agências do Banestes, de acordo com o cronograma de envio dos cartões aos municípios, que ainda será divulgado pelo governo.

Inclusão de novas famílias e revisão de beneficiários

Ainda segundo decreto publicado nesta segunda-feira (8), no Diário Oficial do Estado, a definição de novas famílias será realizada bimestralmente, pelo ordenador de despesas da Setades e estará condicionada à disponibilidade orçamentária. A revisão da elegibilidade das famílias beneficiárias também será feita a cada dois meses.

Prazo máximo de permanência no programa

Cada família beneficiária do Vale Gás Capixaba poderá permanecer no projeto por, no máximo, 12 meses, a partir da data do seu ingresso no programa.

No decorrer desse prazo, poderão ser disponibilizadas até seis parcelas de benefício, uma por bimestre, desde que as famílias beneficiárias permaneçam elegíveis.