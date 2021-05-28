AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Bolsa bate recorde e dólar cai para menor nível desde janeiro
Dia de otimismo

Bolsa bate recorde e dólar cai para menor nível desde janeiro

O Ibovespa recuperou-se das quedas recentes e conseguiu superar o nível recorde registrado no início do ano, aos 125.561 pontos

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 19:41

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

28 mai 2021 às 19:41
Mercado financeiro, b3, bolsa de valores
Mercado financeiro: alta levou o Ibovespa a novo recorde Crédito: Gerd Altmann/Pixabay
Num dia de otimismo no mercado financeiro internacional, a B3 - Bolsa de Valores de São Paulo, recuperou-se das quedas recentes e conseguiu superar o nível recorde registrado no início do ano. O dólar aproximou-se de R$ 5,20 e encerrou no menor nível em mais de quatro meses.
O índice Ibovespa encerrou esta sexta-feira (28) aos 125.561 pontos, com alta de 0,96%. O indicador iniciou o dia próximo da estabilidade, mas disparou depois de a agência de classificação de risco JPMorgan melhorar as recomendações de compras das ações da Petrobras.
Os papéis ordinários (com voto em assembleia de acionistas) subiram 5,78%. As ações preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) valorizaram-se 4,17%. Como os papéis da Petrobras são os mais negociados no Ibovespa, têm peso significativo no indicador.
O Ibovespa está no maior nível desde 8 de janeiro deste ano, quando tinha fechado aos 125.077 pontos. O indicador acumula alta de 5,7% em maio e de 5,5% em 2021.

CÂMBIO

No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou a sexta-feira vendido a R$ 5,212, com recuo de R$ 0,043 (-0,82%) e no menor valor desde 14 de janeiro. A cotação abriu próxima da estabilidade, mas passou a cair após a abertura dos negócios nos Estados Unidos. A divisa caiu 2,63% na semana e acumula queda de 3,99% em maio. Em 2021, o dólar sobe apenas 0,45%.
Apesar da alta da inflação norte-americana em abril, que reforça a expectativa de um aumento de juros na maior economia do planeta em 2022, a injeção de US$ 6 trilhões em gastos públicos a ser anunciada hoje pelo presidente Joe Biden contribuiu para a queda do dólar em todo o planeta. Mais dólares circulando no mundo reduzem a cotação da moeda.
No Brasil, a divulgação de que o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) acelerou em abril, aumentou as apostas de que o Banco Central brasileiro continuará a elevar a taxa Selic (juros básicos da economia) nas próximas reuniões. Juros mais altos no Brasil estimulam a entrada de capitais externos, puxando para baixo a cotação do dólar.
* Com informações da Reuters

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dólar Mercado Financeiro Bolsa de Valores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geanderson Godoi está entubado no Hospital Sílvio Avidos.
Sobrevivente de acidente na BR 259 em Colatina está em estado grave
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 8 receitas nutritivas com grãos
Tratamento de pele no inverno
Inverno: por que essa é a melhor época para cuidar da pele

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados