Bolsa abre em queda influenciada pela falta de notícias sobre Previdência

Bolsa de valores Crédito: Pixabay

Jair Bolsonaro neste início de mandato. Às 10h37, o Ibovespa caia 0,22%, aos 94.005,13 pontos. A Bolsa iniciou o pregão desta quinta-feira (7), em queda, influenciada pelo cenário político interno, ainda intranquilo pela falta de notícias relacionadas à reforma da Previdência, a principal agenda do presidenteneste início de mandato. Às 10h37, ocaia 0,22%, aos 94.005,13 pontos.

Os investidores ainda se ressentem pelo desempenho do presidente da República, até aqui pouco engajado na disseminação do projeto de aposentadoria pública, apresentado pela equipe econômica de Paulo Guedes duas semanas antes do carnaval.

Twitter de um vídeo no qual dois homens aparecem em atos obscenos, supostamente em um bloco de rua. No último dia da festa (5), Jair Bolsonaro se envolveu em nova polêmica, após postagem em sua conta node um vídeo no qual dois homens aparecem em atos obscenos, supostamente em um bloco de rua.

Reportagem do Estado nesta quinta-feira revela que dos 515 tuítes do presidente Jair Bolsonaro desde que tomou posse no dia 1° de janeiro, apenas cinco tratam da reforma da Previdência. O número é inferior às postagens sobre piadas, com 8 tuítes. No topo do ranking estão mensagens sobre agradecimentos e saudações, 95 tuítes, idelologia e doutrinação, com 51 mensagens, e críticas à imprensa, com 31 postagens.

BCE

Estados Unidos, os índices futuros de Nova York que operavam em queda, logo alteraram a curva com a notícia de que o BCE optou pela manutenção da taxa de juros. Na Europa, as bolsas que operavam em queda, reduziram as perdas. No mercado internacional, os investidores estavam atentos ao comunicado do Banco Central Europeu (BCE) sobre política monetária adota para a taxa de juros. Nos, os índices futuros de Nova York que operavam em queda, logo alteraram a curva com a notícia de que o BCE optou pela manutenção da taxa de juros. Na Europa, as bolsas que operavam em queda, reduziram as perdas.

DÓLAR

Depois de abrir em queda, o dólar no mercado brasileiro à vista diminuiu as perdas também influenciado pelo anúncio do BCE. Entretanto, passou a operar perto da estabilidade. Às 10h30, a moeda norte-americana tinha leve queda de 0,02%, a R$ 3,8339.

No mercado futuro de juros, as taxas estavam próximas à estabilidade. O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 7,18%, após 7,19% desta quarta-feira, enquanto a taxa para janeiro de 2025 estava em 8,90%, ante 8,91% na véspera.