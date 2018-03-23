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Mudança

Boleto vencido acima de R$ 800 poderá ser pago em qualquer banco

A mudança é parte de um processo gradual da Federação Brasileira de Bancos

Publicado em 23 de Março de 2018 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 17:36
Crédito: Reprodução | Internet
Boletos vencidos com valores acima de R$ 800 poderão ser pagos em qualquer banco a partir deste sábado (24), segundo informações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A mudança é parte de um processo gradual da Febraban, que prevê que todos os boletos sejam registrados em uma nova plataforma de cobrança até setembro.
O novo sistema reduz o risco de erro no cálculo de multas e encargos. A empresa emissora do boleto deve registrar na nova plataforma todas as informações do documento, como o CPF ou CNPJ, data de vencimento, valor, nome e número do CPF ou CNPJ do pagador.
Também a partir deste sábado (24), os bancos não aceitarão mais o pagamento de boletos acima de R$ 800 que não estejam cadastrados no novo modelo.
Essa é a quarta etapa de implantação do novo modelo de cobrança. A primeira foi a partir de 13 de janeiro, quando os bancos passaram a não aceitar boletos acima de R$ 50 mil que não estivessem cadastrados no novo sistema. A segunda etapa foi a partir de 3 de fevereiro e atingiu os boletos acima de R$ 4 mil. A terceira foi a partir de 24 de fevereiro e afetou os boletos acima de R$ 2 mil reais.
A próxima etapa será a partir de 26 de março, quando os bancos não vão mais aceitar boletos antigos acima de R$ 400 reais. A cada etapa, boletos vencidos de novos valores podem ser pagos em qualquer banco.
Segundo a Febraban, o novo modelo vai permitir aos bancos controlar melhor o envio dos boletos e restringir erros.

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