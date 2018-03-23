Boleto vencido acima de R$ 800 poderá ser pago em qualquer banco

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Boletos vencidos com valores acima de R$ 800 poderão ser pagos em qualquer banco a partir deste sábado (24), segundo informações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A mudança é parte de um processo gradual da Febraban, que prevê que todos os boletos sejam registrados em uma nova plataforma de cobrança até setembro.

O novo sistema reduz o risco de erro no cálculo de multas e encargos. A empresa emissora do boleto deve registrar na nova plataforma todas as informações do documento, como o CPF ou CNPJ, data de vencimento, valor, nome e número do CPF ou CNPJ do pagador.

Também a partir deste sábado (24), os bancos não aceitarão mais o pagamento de boletos acima de R$ 800 que não estejam cadastrados no novo modelo.

Essa é a quarta etapa de implantação do novo modelo de cobrança. A primeira foi a partir de 13 de janeiro, quando os bancos passaram a não aceitar boletos acima de R$ 50 mil que não estivessem cadastrados no novo sistema. A segunda etapa foi a partir de 3 de fevereiro e atingiu os boletos acima de R$ 4 mil. A terceira foi a partir de 24 de fevereiro e afetou os boletos acima de R$ 2 mil reais.

A próxima etapa será a partir de 26 de março, quando os bancos não vão mais aceitar boletos antigos acima de R$ 400 reais. A cada etapa, boletos vencidos de novos valores podem ser pagos em qualquer banco.