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Loteria

Bolão de Brasília ganha prêmio da Mega de R$ 120 milhões

Aposta tinha 49 cotas

Publicado em 

18 set 2019 às 19:37

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 19:37

O prêmio da mega sena saiu para a Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Uma aposta única feita em Brasília ganhou o prêmio de R$ 120 milhões da Mega-Sena. A aposta ganhadora foi um bolão Caixa com 49 cotas.
As dezenas sorteadas no concurso 2.189 foram: 04 - 11 - 16 - 22 - 29 - 33.
> Profeta! Torcedor acerta placar e autores dos gols do Flamengo contra o Avaí
De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pela administração das loterias, no mesmo concurso, 406 apostas levaram R$ 19,4 mil ao acertarem a quina (cinco dos seis números sorteados). Também foram registradas 24.366 apostas ganhadoras da quadra (quatro dos seis números sorteados), que foram premiadas com R$ 461,96.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado sábado (21). O prêmio estimado é R$ 38 milhões.

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