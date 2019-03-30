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Nova diretoria

BNDES confirma Denise Pavarina e Roberto Marucco como novos diretores

Os novos nomes substituirão Cláudia Prates e Ricardo Ramos, os únicos funcionários de carreira que ainda integravam a diretoria do banco de fomento

Publicado em 

29 mar 2019 às 22:39

Publicado em 29 de Março de 2019 às 22:39

O caixa do BNDES vem crescendo porque a demanda por empréstimos está baixa Crédito: Fabio Motta/Estadão
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) confirmou na tarde desta sexta-feira (29), a indicação de Denise Pavarina, ex-diretora-executiva do Bradesco, e Roberto Marucco, atualmente na Avon, como diretores. Os novos nomes substituirão, respectivamente, os diretores Cláudia Prates e Ricardo Ramos, únicos funcionários de carreira que ainda integravam a diretoria do banco de fomento.
As indicações, dadas como certas desde quarta-feira (27), foram feitas pelo presidente do BNDES e serão levadas ao Conselho de Administração do banco. Pavarina assumirá a diretoria de Empresas. Segundo a nota do BNDES, ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora-executiva do Bradesco. A futura diretora foi também presidente da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) por mais de um mandato.
A ex-executiva do Bradesco assumirá o lugar de Cláudia Prates, que chegou à diretoria na gestão de Maria Silvia Bastos Marques, em 2016. Funcionária do BNDES desde 1992, Prates comandou duas superintendências antes de se tornar diretora.
Roberto Marucco deixará a vice-presidência da Avon, onde era responsável pela área de Operações Globais de Tecnologia, para integrar a diretoria do BNDES. O executivo será diretor de Estratégia e Transformações Digitaisno lugar de Ricardo Ramos. Funcionário do banco há 26 anos, Ramos trabalhou em áreas operacionais e de administração. Desde 2016, tem respondido pela diretoria responsável pela tecnologia de informação, planejamento e recursos humanos.
"Em seu nome e de toda a equipe do BNDES, o presidente Joaquim Levy agradece o empenho, a dedicação e o trabalho realizado pelos diretores Prates e Ramos, que muito contribuíram para o banco em suas longas carreiras na instituição", diz a nota do banco de fomento.
 

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