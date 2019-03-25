Blitz no supermercado: produtos tamanho família nem sempre compensam

Com tantos supermercados e atacarejos espalhados pelo Estado, não é difícil encontrar produtos tamanho família à venda. Porém, optar por colocar no carrinho unidades com maior volume nem sempre é garantia de melhor opção, já que o valor de um em cada três itens grandes não compensa para o consumidor.

Para mostrar quais itens valem mais a pena a compra, a reportagem de A GAZETA percorreu seis supermercados e atacarejos, de Vitória e Serra, na última quarta-feira, dia 20, catalogou os preços de 72 itens de diferentes tamanhos e calculou quando comprar cada tamanho seria mais vantajoso para o bolso do cliente.

Segundo o levantamento, em 24 casos seria preferível o consumidor comprar a embalagem pequena. Já nos outros 48, a grande seria a melhor opção. Na pesquisa, a diferença entre os preços do quilo do produto menor e o produto maior variou entre 56% e 130%.

No exemplo de uma marca de molho de tomate, que teve os preços coletados, o sachê de 340 gramas estava sendo vendido a R$ 1,78, no varejo, enquanto a lata com 800g era comercializada a R$ 8,98. Se o consumidor levasse para casa a embalagem menor, ele pagaria R$ 4,94 por quilo. Mas, se optasse pela maior, esse valor subiria para R$ 11,23. Dessa forma, o quilo do item menor é 55,98% mais em conta do que o do tamanho família.

Já entre os casos em que seria vantagem optar pelo produto maior está a água mineral. Um galão de 20 litros sai 130,8% mais barato do que se fosse comprado na embalagem de dez litros. Enquanto na versão maior o consumidor pagaria R$ 0,62 por litro (R$ 12,46 pelo galão no varejo), na embalagem menor o mesmo volume seria adquirido por R$ 1,44 (R$ 14,38 por galão), mais do que o dobro do valor por litro.

A presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCon), Sandra Lengruber, destaca que, muitas vezes, as empresas usam diferentes medidas para os itens que comercializam. Sendo comum, por exemplo, que um mesmo produto, mas de marcas diferentes, tenha embalagens de 90g, 110g e 150g. “Dispor o valor do quilo ou litro para que o consumidor possa consultar seria o mais adequado e facilitaria na hora na compra”.

Atualmente, não há uma lei que obrigue os supermercados do Estado a informarem o preço dos produtos das prateleiras por quilo ou litro, mas alguns, poucos, supermercados na Grande Vitória oferecem ao consumidor essa praticidade.

Mesmo assim, os consumidores estão atentos na hora de escolher qual item levar para casa. A vendedora Kamila Ferreira Santos, 27 anos, e a sogra, Maria Amorim, 48, por exemplo, já saem de casa com a lista de compras pronta. “Para não acabar comprando o produto mais caro, pesquisamos quais as marcas mais em conta e também a diferença de valor entre o tamanho de cada produto. Tem que valer a pena para levar a embalagem maior”, relata.

Segundo o economista Herivelto dos Santos, entre as armas para o consumidor economizar estão buscar preços baixo e substituir uma marca por outra mais barata. O chefe de cozinha Thiago Guimarães, 36, e sua mãe, Ângela Guimarães, 66, seguem essas dicas à risca. Eles costumam ir a pelo menos dois supermercados antes de comprar. “Às vezes, encontramos as verduras mais em conta em um supermercado e itens mais básicos, como arroz, mais caros. Então, comparamos em outro lugar”, comenta.

COMO CALCULAR O MAIS VANTAJOSO?

Anote

Regra de Três

O método abaixo é para calcular qual o produto mais vantajoso por proporção e não o preço do quilo.

Passo 1

Anote o valor dos produtos a comparar e suas medidas (quilo, grama, litro ou mililitro), se certificando que as unidades de medidas dos produtos sejam as mesmas (quilo com quilo, litro com litro e grama com grama).

Passo 2

Divida o peso/volume do produto maior pelo menor. Assim você saberá a proporção entre o produto maior e o menor.

Passo 3

Pegue o resultado e multiplique pelo preço do produto de menor medida.

Passo 4

Se o preço calculado for maior do que o do produto de maior volume, é mais vantajoso comprar o maior. Mas se for o oposto, compre o menor.

Exemplo

Molho de tomate

Pegamos o caso do molho de tomate do saiba da página seguinte. Primeiro, conferimos se os pesos estavam na mesma unidade de medida.

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