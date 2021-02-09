Bitcoin se aproxima dos US$ 50 mil após aporte bilionário da Tesla

O bitcoin, considerado a principal criptomoeda do mercado, atingiu a marca recorde de R$ 48 mil após o investimento anunciado pela Tesla, de Elon Musk. A companhia aplicou R$ 1,5 bilhão no dinheiro digital e passará a aceitar o ativo como forma de pagamento.
Também em crescimento, mas no ritmo menor, estão as principais bolsas de valores do mundo. No Brasil, a B3, Bolsa de Valores de São Paulo, opera em queda de 0,18%, aos 119.478 pontos, às 10h58.
O dólar comercial também apresenta processo de avanço, apesar de ter caído no dia anterior. A alta é de 0,58%, a R$ 5,4019 na venda. Já o dólar futuro era cotado às R$ 5,380 por volta das 10 horas.
Depois de um ano difícil em 2020, o petróleo registra a sétima alta consecutiva. O tipo Brent é cotado acima dos US$ 60 no mercado de commodities. Se a alta se confirmar, pode favorecer o Espírito Santo com o aumento dos ganhos em royalties de petróleo caso também o dólar se mantenha em patamar alto.