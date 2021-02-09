Bitcoin se aproxima dos US$ 50 mil após aporte bilionário da Tesla

O dólar comercial também apresenta processo de avanço, apesar de ter caído no dia anterior. A alta é de 0,58%, a R$ 5,4019 na venda. Já o dólar futuro era cotado às R$ 5,380 por volta das 10 horas.

Depois de um ano difícil em 2020, o petróleo registra a sétima alta consecutiva. O tipo Brent é cotado acima dos US$ 60 no mercado de commodities. Se a alta se confirmar, pode favorecer o Espírito Santo com o aumento dos ganhos em royalties de petróleo caso também o dólar se mantenha em patamar alto.