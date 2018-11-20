Bitcoin atinge valor mínimo no ano

Outras criptomoedas também sofreram perdas acentuadas Crédito: Reprodução Internet

A cotação do Bitcoin chegou a despencar mais de 10% nesta terça-feira (20) e ficou abaixo dos US$ 4,5 mil, ampliando para 30% a queda da criptomoeda mais conhecida do mundo em uma semana, em meio à intensificação de vendas de moedas digitais em geral.

Outras criptomoedas também sofreram perdas acentuadas. A Ether, da Ethereum, perdeu 10% do valor, e a Ripple caiu 13%, em movimento provocado essencialmente pelo fator emocional.

O Bitcoin está sendo negociado atualmente a US$ 4.354,20, seu nível mais baixo na bolsa Bitstamp desde outubro de 2017. No pior momento, foi cotada a US$ 4.237,09.

A moeda perdeu cerca de 75% por cento do seu valor desde o pico em dezembro.