BC revela vazamento de 137 mil chaves Pix ligadas ao 'Abastece Aí'

MACEIÓ - O Banco Central reportou nesta sexta-feira (14) o vazamento de 137.285 chaves Pix vinculadas ao meio de pagamento "Abastece Aí", programa do Posto Ipiranga. Segundo a autarquia, "dados sensíveis" dos usuários, como senha, informações de movimentações, saldos financeiros ou quaisquer informações sob sigilo bancário não foram expostos.
Segundo a instituição financeira, as informações obtidas são de natureza cadastral, como o nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência, número e tipo de conta, além da data de criação da chave Pix. O BC afirma que esses dados não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras.
O Banco Central apontou que a falha de segurança aconteceu entre os dias 1º de julho e 14 de setembro devido a "falhas pontuais" no sistema do Abastece Aí.
Conforme o BC, os usuários atingidos serão notificados exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento. A autarquia relatou que nem o BC, nem as instituições participantes da plataforma, enviarão mensagens via WhatsApp, SMS ou similares, tampouco ligações telefônicas ou farão contato por e-mail.
Por fim, o Banco Central afirmou que foram tomadas "ações necessárias" para apurar o vazamento e ressaltou que poderá aplicar sanções previstas, a exemplo de multa, suspensão ou exclusão do sistema.