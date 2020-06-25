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Coronavírus

BC publica boxe sobre indicadores para acompanhar conjuntura durante a pandemia

O Banco Central registrou que 'a atividade econômica e o mercado de trabalho foram marcados por mudanças bruscas desde a segunda metade de março'

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 11:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 11:20
Banco Central
Banco Central publicou boxe que acompanha conjuntura durante a pandemia Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Banco Central (BC) publicou nesta quinta-feira (25), em seu Relatório Trimestral de Inflação (RTI), um boxe que indica quais indicadores de maior frequência estão sendo observados pela instituição, neste período de pandemia, para acompanhar as rápidas mudanças na atividade econômica e no mercado de trabalho.
"A atividade econômica e o mercado de trabalho foram marcados por mudanças bruscas desde a segunda metade de março, repercutindo os impactos do avanço da pandemia da Covid-19 no país", registrou o BC. "Em decorrência da rapidez e da relevância desses movimentos, o Banco Central passou a monitorar um conjunto maior de informações, incorporando, em especial, indicadores de maior frequência - diária ou semanal - e tempestividade, relativamente às estatísticas mensais usualmente consideradas."
O boxe está disponível diretamente no link: https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/202006/ri202006b1p.pdf.

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