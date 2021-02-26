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Linha especial

BC estende acordo com Federal Reserve até fim de setembro

Acordo do Federal Reserve com bancos centrais de vários países foi feito em março de 2020 para ampliar oferta internacional de dólares e fazer frente à demanda pela moeda

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 16:45

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 fev 2021 às 16:45
dólar
No caso do Brasil, estão disponíveis US$ 60 bilhões, que podem ser sacados se o BC desejar. Crédito: jcomp/ freepik
Acordo especial entre o Banco Central (BC) e o Federal Reserve, Banco Central norte americano, que permite aumentar a oferta de dólares em US$ 60 bilhões vigorará por mais seis meses, decidiu há pouco o Conselho Monetário Nacional (CMN). Inicialmente prevista para acabar no fim de março, a linha especial de swap foi estendida até o fim de setembro.
Em março de 2020, pouco depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretar a pandemia do novo coronavírus, o Federal Reserve anunciou um acordo com Bancos Centrais de diversos países para ampliar a oferta internacional de dólares e fazer frente à demanda maior pela moeda norte-americana. No caso do Brasil, estão disponíveis US$ 60 bilhões, que podem ser sacados se o BC desejar.
“Esta linha não implica condicionalidades de política econômica e amplia os fundos e instrumentos disponíveis para as operações de provisão de liquidez em dólares pelo BC. A linha de liquidez soma-se ao conjunto de instrumentos disponíveis do BC para lidar com a alta volatilidade dos mercados em decorrência da pandemia de covid-19.”, explicou o Banco Central em nota.
Essa é a segunda vez em que a linha especial de crédito do Fed é prorrogada. Em agosto, o Conselho Monetário Nacional havia estendido o acordo com o Banco Central norte-americano.

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